Haddad diz que ex-ministros se ofereceram para compor chapa em SP

Fernando Haddad (PT) afirmou nesta terça-feira que três ex-ministros do governo Lula colocaram seus nomes à disposição para compor a chapa petista na disputa pelo governo de São Paulo em 2026.

Segundo o ex-ministro da Fazenda, a definição entre uma candidatura ao Senado ou à vice-governadoria ficará a seu critério.

"Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram à disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao Senado, deixando a meu critério a escolha da chapa", escreveu Haddad nas redes sociais.

Numa reunião com o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, Marina, Simone e Márcio se colocaram a disposição para concorrer a vice-governador(a) ou ao senado, deixando a meu critério a escolha da chapa. Me sinto honrado pela confiança desses três colegas de ministério e me… — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) June 24, 2026

A declaração ocorre em meio às mudanças no cenário eleitoral paulista após as desistências de possíveis candidatos ao Palácio dos Bandeirantes. No último fim de semana, o deputado federal Kim Kataguiri (Missão) anunciou que disputará a reeleição para a Câmara dos Deputados. No dia seguinte, o ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) também retirou sua pré-candidatura ao governo estadual para concorrer a uma vaga na Câmara.

Com a saída dos dois nomes, a disputa pelo governo de São Paulo passou a ter como principais pré-candidatos o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tentará a reeleição, e Haddad, que é apontado como o principal nome do PT para a corrida eleitoral.

Nos bastidores, as desistências reforçaram a avaliação de aliados de Tarcísio de que uma vitória ainda no primeiro turno se tornou mais viável. Pesquisas recentes indicam que parte do eleitorado de centro-direita representado por Kim e Serra tenderia a migrar para o atual governador.

Diante desse cenário, voltou a ganhar força no campo petista a discussão sobre a composição da chapa e o papel de aliados como o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que atualmente é cotado para disputar o Senado, mas já defendeu uma candidatura própria ao governo para ampliar as chances de levar a disputa ao segundo turno.