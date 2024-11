Quanto custa uma multa por passar por cima de poças d’água e molhar pedestres?

Muitos motoristas podem não saber, mas passar em cima de uma poça de água e molhar pedestres que estão ao redor configura infração de trânsito de penalidade média. Além de perder quatro pontos na carteira de habilitação, o condutor ainda tem que pagar uma multa de R$ 130,16.

Para denunciar o motorista infrator, o pedestre deve anotar a placa do veículo e ir à delegacia mais próxima prestar queixa. A penalidade está prevista no artigo 171 do código elaborado pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).

Molhar pedestre na rua: como reagir caso seja molhado?

Apesar dessa situação ser bastante desagradável, a forma mais indicada de reagir a ela é fazendo a denúncia formal na polícia. Isso porque assim como motoristas, pedestres também podem ser multados ou penalizados por suas condutas no trânsito. Quando isso acontece, a multa é atribuída ao CPF do pedestre.

5 multas que poucas pessoas conhecem

Assim como a multa por molhar pedestres na rua é pouco conhecida, existem outras que muita gente desconhece. Veja cinco delas:

1- Andar com o animal de estimação com a cabeça para fora do veículo

Infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

2- Buzinar continuamente

Multa de R$ 88,38 e penalidade de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação.

3- Ultrapassar cortejos fúnebres

Infração leve, registrada no artigo 205 e com penalidade de 3 pontos na carteira;

4- Conduzir um veículo com objetos no colo, à esquerda ou entre as pernas

Infração de trânsito grave, sujeita a multa de R$ 130,16 e a perda de quatro pontos na carteira de habilitação.

5- Colocar propagandas de forma irregular no veículo

Os adesivos não podem ser maiores do que 0,5 metros quadrados e nem cobrir totalmente ou parcialmente os vidros dos automóveis. Também não podem desviar a atenção dos condutores em toda a extensão do para-brisa e da traseira dos veículos. A penalidade é grave, culminando em 5 pontos na carteira e multa de R$ 195,23.