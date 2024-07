Como tirar a carteira de trabalho pela primeira vez

A carteira de trabalho é um documento muito importante para quem está começando a vida profissional. Além do registro das experiências em si, é ela que vai reunir diversas informações sobre você, possibilitando o recebimento de direitos que são do trabalhador, como a aposentadoria e o pagamento do PIS, em alguns casos.

Então, se você ainda não tem e quer tirar a sua carteira de trabalho pela primeira vez, preparamos um simples tutorial para que você possa aprender a emitir o documento sem precisar sair de casa.

Quem pode tirar carteira de trabalho?

Todo o cidadão brasileiro, que tenha mais de 14 anos e deseja iniciar a sua carreira profissional pode tirar a carteira de trabalho. A única exigência feita é que a pessoa tenha um CPF ativo.

Como tirar a primeira via da Carteira de Trabalho?

O processo de emissão da primeira via da Carteira de Trabalho é simples, e pode ser feito pelo seu celular ou computador. Confira o passo a passo:

Baixe o aplicativo “Carteira Digital de Trabalho” ou entre no site do Governo Federal ; Faça o login utilizando CPF e senha cadastrados na plataforma gov.br. Caso não tenha, é necessário fazer a inscrição; Ao acessar o aplicativo, na barra superior, em que estão os seus dados, você poderá acessar as suas informações já pré-preenchidas pelo acesso gov.br e completar com o que desejar.

E pronto, com esse acesso, já será possível ter a sua primeira via da Carteira de Trabalho. Inclusive, caso você tenha contratos de trabalho anteriores não registrados, é possível incluí-los na plataforma, informando os dados solicitados.

Quais os documentos para tirar a carteira de trabalho?

Hoje, com o avanço da tecnologia e unificação dos dados a partir do login disponibilizado na plataforma Gov.br, automaticamente, todos os seus dados e documentos já ficam registrados no sistema e, caso você tire a carteira de trabalho pelo app oficial, não há necessidade de apresentação de nenhum documento, apenas a verificação facial e de autenticidade da conta.

De qualquer forma, é sempre bom ter em mãos documentos básicos que podem ser solicitados ao longo do processo para tirar a carteira de trabalho, como:

Documento oficial de identificação com foto, nome, data, município e estado de nascimento, filiação, número, órgão e data de emissão;

Comprovante de residência com CEP;

Comprovante do estado civil: Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Casamento (se casado), com averbação (se separado, divorciado ou viúvo).

Como consultar o número da minha CTPS?

A CTPS nada mais é do que a carteira de trabalho, para saber o número, é possível consultar diretamente no aplicativo Carteira Digital de Trabalho. Veja o passo a passo:

Acesse a loja de aplicativos do seu smartphone e procure por “Carteira de Trabalho Digita l ”;

Baixe o aplicativo da carteira de trabalho digital no seu celular;

Após o download;

Faça login utilizando o mesmo usuário e senha da sua conta Gov.br;

O número da carteira de trabalho aparecerá na tela principal.

Com o objetivo de unificar e facilitar as informações, atualmente, as novas carteiras de trabalho terão como inscrição o mesmo número do seu CPF.

Como descobrir o número do meu PIS?

Existem algumas formas de consultar o número do PIS. Se você tem contratos de trabalhos anteriores, o PIS estará disposto nas informações principais. Se a sua carteira de trabalho ainda é física, ele estará na primeira página, junto com as suas informações.

Entretanto, se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, reúna informações básicas, como o número de CPF, data de nascimento e outros, e descubra o número do PIS pelos seguintes meios: