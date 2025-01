Com a mudança do layout da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em 2022, algumas informações podem passar despercebidas pelos motoristas. Uma delas é o código de segurança, que agora fica na parte traseira do documento quando aberto por inteiro — com frente e verso exibidos.

O código é uma combinação única de letras e números que garante uma proteção adicional e a sua autenticidade, ou seja, dificulta as falsificações e fraudes, garantindo que seja possível confirmar que aquela CNH é verdadeira. Ele também pode ser encontrado ao escanear o QR Code que fica na parte traseira do documento ou abaixo da data de emissão na lateral direita no canto inferior.

Naqueles com layout antigo, o código de segurança normalmente se encontra na parte superior da CNH, próximo ao campo da categoria de habilitação.

Onde fica o código de segurança da CNH?

Como consultar o código de segurança da CNH sem ter ela em mãos?

Caso deseje saber qual o código do seu documento, mas não tenha ele por perto, o motorista poderá entrar no site do Detran do estado onde pertence sua habilitação e seguir os passos:

Na página principal do site do Detran, busque por Pesquisa por código de segurança;

Escolha Acessar o serviço ;

Faça o login com a senha cadastrada ou se cadastre se esse for seu primeiro acesso;

Coloque o seu CPF e selecione a opção Não sou um robô ;

Para finalizar, clique em Pesquisar .

Como baixar CNH sem código de segurança?

Se o motorista precisar fazer o download da CNH Digital sem o código de segurança, precisará ir pessoalmente a uma unidade do Detran para fazer a validação. Já se precisar consultar o documento online no computador, poderá seguir os passos abaixo:

Acessar o site oficial do Detran do seu estado;

Encontrar a área de Serviços Online ;

Escolha a opção Consulta CNH ou similar ;

Agora, insira seus dados pessoais, como número da CNH, CPF e data de nascimento;

Após concluir a validação, você terá acesso aos dados da sua CNH.

Por que baixar a CNH Digital?

A versão digital da carteira de motorista além de ter a mesma validade legal que o documento físico, ainda permite que o usuário receba notificações sobre a validade da mesma, sobre vencimento de multas e outras informações relevantes. Também permite compartilhar os dados de forma segura com outras pessoas, como empresas de aluguel de veículos ou plataformas de carona.

Além disso, o aplicativo que hospeda a CNH digital também permite o acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), facilitando a consulta e a apresentação dos documentos do carro.