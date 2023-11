Telefone INSS para atendimento, perícia, agendamento e mais

O INSS foi criado em 1990 e desde então sofreu uma série de inovações. Presente em 1.684 municípios, hoje também conta com sua plataforma online onde é possível agendar atendimento, perícia, entre diversos outros serviços da Previdência.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o órgão do Governo Federal responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários aos empregados sob regime CLT, MEI e contribuintes individuais.

Neste artigo, você vai aprender todas as formas de se conectar com o INSS, incluindo um passo a passo com os números de telefone do INSS para facilitar a sua organização na hora de marcar horários e solicitar benefícios e atendimentos do órgão.

Quem pode ser atendido por telefone no INSS?

Todas as pessoas seguradas pela previdência social podem ser atendidas pelo INSS, independentemente da forma de contato escolhida. Por telefone, é possível entrar em contato pelo número 135, e informando apenas o seu CPF, você vai conseguir consultar serviços e fazer agendamentos ligados à Previdência Social.

Documentos necessários para ser atendido

Tanto em atendimentos presenciais, como em atendimentos pelo telefone ou até pela plataforma online do INSS, apesar do CPF geralmente ser o suficiente, carregue sempre consigo os documentos e informações abaixo:

Data de nascimento;

CPF;

Número de benefício do INSS;

CNPJ ou CPF do empregador;

Número do NIS/PIS ou NIT.

Quais serviços são oferecidos via telefone?

Pelo telefone, na central 135, é possível que você tenha aos seguintes tipos de serviço e solicitações:

Perícia médica;

Inscrição na Previdência Social;

Solicitação de benefícios;

Agendamento de prorrogação e reconsideração do auxílio doença;

Cadastro nacional de informações sociais (CNIS);

Certidão de tempo de contribuição.

INSS tem número 0800?

Infelizmente, não. Hoje em dia não há mais um número 0800 para se entrar em contato com o INSS. Fique esperto, pois o antigo número, 0800 728 0191, não está habilitado para atender via Whatsapp.

Mas não se preocupe, você não precisa pagar por essa ligação. Basta realizá-la a partir de um telefone fixo e não haverá nenhuma taxa.

O INSS tem atendimento via whatsapp?

Outro detalhe muito importante quando se fala sobre as Centrais de Atendimento da Previdência. O INSS não faz contatos via Whatsapp, os contatos são feitos exclusivamente pelo número 135 ou pelo portal Meu INSS.

Fique atento, pois é comum que estelionatários abordem beneficiários da previdência social para aplicar golpes envolvendo seus dados pessoais e solicitação de benefícios.

Como falar com a ouvidoria do INSS?

Para entrar em contato pelo telefone é super fácil e preparamos um passo a passo para você conseguir falar com um atendente do INSS e tirar suas dúvidas:

Ligue para o número 135;

Digite seu CPF;

Tecle "0" nas opções do atendente virtual;

Pronto, é só aguardar que um atendente entrará em contato.

Chat online do INSS

Bem como o Whatsapp, atualmente não há a possibilidade de entrar em contato com o INSS a partir de chats e conversas online. A melhor forma de falar com o órgão é pelo telefone ou, então, indo presencialmente até a agência mais próxima de você.

Número de SMS do INSS

O INSS utiliza o SMS para emitir alguns avisos, notificações e alertas sobre o andamento de serviços, solicitações e benefícios.

Fique atento, pois nunca são enviados links a essas mensagens de SMS. Em caso de dúvida, entre em contato com a central de atendimento do órgão, a partir do número 135.

Horário de atendimento via telefone

O atendimento humano do INSS via telefone funciona das 07h às 22h, de Segunda a Sábado. Algumas informações básicas ainda podem ser esclarecidas via atendente virtual, no mesmo número.

