Bolsonaro confirma presença em convenção do MDB que oficializa chapa de Nunes e Mello em SP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na convenção partidária do MDB que oficializa a chapa do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e do coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello Araújo (PL), nas eleições municipais de 2024. O evento está marcado para o próximo sábado, 3 de agosto, a partir das 10h, no estacionamento principal da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Mello Araújo é uma indicação pessoal de Bolsonaro. Ex-comandante das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) e diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado (Ceagesp), o militar costuma reproduzir o discurso de seu líder nas redes sociais, por exemplo, ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), suspeitas sobre o sistema eletrônico de votação brasileiro e críticas a políticas de saúde na pandemia de covid-19.

Apesar de o cenário não indicar qualquer surpresa, a campanha de Nunes pretende fazer do evento uma demonstração de força política, reunindo caciques partidários de todos os 12 partidos que apoiam a reeleição do prefeito. O presidente do diretório municipal do MDB, Enrico Misasi, declara ainda que há "simbolismo" no local que abriga o encontro: foi na Alesp que Mário Covas (PSDB) lançou a sua candidatura vitoriosa ao governo, em 1994.