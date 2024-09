Como fazer o cadastro do NIS? Veja como funciona para empresas

O NIS, sigla para Número de Identificação Social, é um registro feito pelos empregadores na Caixa Econômica Federal para garantir todos os benefícios destinados aos trabalhadores que atuam em regime CLT.

O cadastramento do NIS é obrigatório por lei e de responsabilidade das empresas, portanto, se é a primeira vez que você realiza este processo, confira quais são as formas para empresas cadastrarem o NIS e veja também um passo a passo de como fazer o procedimento online.

Por que a empresa deve fazer o cadastro do NIS?

Muito se fala sobre o NIS sempre com relação ao trabalhador, pois é a partir dele que são identificados os pagamentos de benefícios dos programas sociais do Governo Federal, mas principalmente os benefícios relacionados às leis do regime CLT, como o abono salarial, seguro-desemprego, FGTS e outros.

Mas antes disso, temos as empresas, que devem fazer o cadastro do NIS de seus funcionários para ficar legal dentro de todo o processo de contratação de uma pessoa, garantindo que todos os empregados foram registrados de forma regular e, assim, fazer as contribuições necessárias e evitar processos trabalhistas e demais complicações.

Quais as formas da empresa cadastrar o NIS?

A Caixa dá a possibilidade para a empresa realizar o cadastro do NIS de duas formas: online ou em lote.

O Cadastro Online é feito pelo portal Conectividade Social - CNS, e nada mais é do que o cadastro individual de cada funcionário, feito de forma simples preenchendo um formulário. Caso a empresa já tenha feito cadastramentos antes, o serviço de cadastro NIS aparece automaticamente, para ser completado com os dados necessários.

Já no caso dos cadastros em lote, o serviço é mais recomendado para empresas que precisam cadastrar um grande número de funcionários e, para facilitar o processo, é enviado para a Caixa uma relação dos empregados via caixa postal, sem a necessidade de cadastrar cada um deles individualmente.

Após isso, a Caixa avalia o material e, se estiver tudo certo, retorna para a empresa com os Números de Identificação devidamente cadastrados.

Como acessar o conectividade social - CNS?

Se você nunca acessou o conectividade social - CNS e, consequentemente nunca fez o cadastro de um funcionário na sua empresa, é preciso seguir algumas etapas antes de realizar o cadastro NIS. Veja no detalhe:

Certificado Digital: é necessário que a empresa adquira um certificado digital válido, que pode ser obtido junto a uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada pela ICP-Brasil.

Cadastro no CNS: com o certificado digital emitido, o responsável pela empresa deve acessar o site oficial da Caixa Econômica Federal e realizar o cadastro no sistema CNS, basicamente informando os dados gerais da empresa.

Acesso ao Sistema: com o cadastro feito, o sistema estará disponível para o uso. O acesso é feito pelo link disponibilizado no site da Caixa, onde é possível realizar não só o cadastro do NIS, como também consultar informações e outras operações relacionadas ao FGTS e obrigações trabalhistas.

Passo a passo do Cadastro do NIS para empresas

Sendo o Conectividade Social - CNS a plataforma oficial para o cadastramento do NIS para as empresas, confira o passo a passo e aprenda a fazer:

Acesse o site https://conectividade.caixa.gov.br/ ; Faça o cadastramento com o login e senha do CNPJ pretendido para realizar o cadastro; No canto superior direito da tela inicial, na opção “Selecione”, clique na barra; Em seguida, clique em “Cadastro NIS” e depois “Incluir trabalhador”; Preencha todas as informações solicitadas sobre o funcionário.

E pronto, depois de validadas todas as informações, o cadastro individual do funcionário já está válido.

Como o trabalhador pode consultar o NIS?

O melhor lugar para o trabalhador consultar o NIS é pelo Portal do Cidadão. O Portal é um serviço da Caixa Econômica Federal que além de fornecer o número do NIS, também é uma fonte de consulta para diversos benefícios e programas sociais do Governo Federal.

Caso o trabalhador precise apenas do número do NIS, a consulta também pode ser feita de outras formas, como na carteira de trabalho, no extrato do FGTS e também nas agências Caixa com visita presencial.