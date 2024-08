Como consultar o CPF para emitir o comprovante de situação cadastral

A Receita Federal é o órgão responsável por todos os serviços digitais relacionados ao CPF, documento utilizado para diversas situações, desde o cadastro em um site, até a assinatura da carteira de trabalho. Dentre esses serviços, está a emissão do comprovante de situação cadastral.

Se foi solicitado que você apresentasse esse documento para abrir uma conta bancária, fazer um empréstimo, financiamento ou outras situações, saiba que emitir o comprovante de situação cadastral do CPF é bem simples e pode ser feito online. Confira o tutorial e tire as suas dúvidas sobre o assunto.

Para que serve o Comprovante de Situação Cadastral?

O Comprovante de Situação Cadastral é uma forma de consulta para identificar se o CPF está em situação regular ou precisa de alguma revisão de informação para que o documento esteja ativo.

Como o CPF é um dos principais meios de identificação do cidadão que vive no Brasil hoje, caso esteja irregular, é possível que você enfrente problemas com várias questões, como a abertura em uma conta no banco, tirar passaporte, receber a aposentadoria e até mesmo receber um prêmio de loteria caso tenha sido sorteado.

Portanto, é com o Comprovante de Situação Cadastral que o cidadão tem o conhecimento sobre o status do CPF e pode tomar as providências necessárias para regularizar o documento que estiver com alguma pendência.

Como emitir o comprovante de situação cadastral?

Preparamos um passo a passo para emitir o comprovante de situação cadastral do seu CPF, e todo o processo pode ser feito online no próprio site da Receita Federal, órgão responsável pela emissão do documento.

Veja como fazer:

Entre no site da Receita Federal ; Na página inicial, clique em “Serviços”; Nos serviços, acesse a opção “Consultar situação do CPF”; Uma nova página será aberta, solicitando o preenchimento do número de CPF e data de nascimento. Após preencher, clique em “Consultar”.

E pronto. Com esse passo a passo, você será redirecionado para uma página com o comprovante de situação cadastral do CPF. No documento, é possível conferir número de CPF, data de nascimento, nome completo, situação cadastral e dígito verificador.

É possível consultar o CPF sem a data de nascimento?

Atualmente, não é possível consultar o CPF sem a data de nascimento, nem mesmo emitir o comprovante de situação cadastral. Os mecanismos de consulta confiáveis do documento são de propriedade da Receita Federal, e o órgão não dá essa possibilidade.

Nestes casos, todas as consultas solicitam a data de nascimento para trazer as informações necessárias sobre o CPF.

O comprovante tem data de validade?

O comprovante de situação cadastral não tem uma data de validade quando é emitido. Entretanto, a situação do CPF pode sofrer alterações com o passar do tempo, por isso, o comprovante emitido sempre vem com um registro de data e horário que a solicitação foi feita, sendo também uma forma de validação do documento.