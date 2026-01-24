Da liderança ao fechamento de capital: entenda a crise que tira a Gol da B3

A Gol Linhas Aéreas já foi símbolo de inovação na aviação brasileira. Criada em 2001 como a primeira brasileira a seguir o modelo low cost, conquistou o mercado, fez IPO duplo na B3 e em Nova York, comprou a Varig e chegou a liderar o transporte aéreo no país.

Em 2026, a história se inverte: pressionada por uma dívida superior a R$ 20 bilhões, a empresa se prepara para sair da Bolsa, encerrar sua presença no Nível 2 de governança corporativa da B3 e operar como uma companhia privada, controlada pela holding Abra.

A derrocada começou a se desenhar em 2022. Com receita comprometida pelos efeitos persistentes da pandemia da covid-19, a Gol não conseguiu equilibrar custos fixos com leasing, combustíveis caros e dependência total da Boeing, cuja crise de entregas forçou a companhia a manter aviões antigos e ineficientes em operação.

Contribuiu ainda o fato de a dívida ser majoritariamente dolarizada, e a disparada do câmbio entre 2023 e 2024 agravou os resultados.

Sem caixa suficiente para cobrir vencimentos bilionários, a empresa entrou em recuperação judicial nos EUA em janeiro de 2024, optando pelo Chapter 11 para proteger sua frota de retomada imediata pelos arrendadores internacionais.

A reestruturação judicial e o preço pago pelos acionistas

Durante os 17 meses que se seguiram, a Gol passou por um processo intenso de renegociação. Converteu US$ 1,7 bilhão de dívidas em ações, obteve US$ 1,9 bilhão em financiamento DIP e saiu do Chapter 11 em junho de 2025 com nova estrutura de capital.

A reestruturação foi eficaz para salvar a operação, mas custou caro aos acionistas minoritários.

A conversão de dívidas em ações ampliou o controle da holding Abra, que passou a deter cerca de 80% do capital da Gol. Já os investidores individuais viram suas participações diluídas em quase 80%.

Em julho de 2025, com o mercado compreendendo o alcance da diluição, os papéis GOLL4 despencaram 60% em um único pregão.

O movimento antecipava uma saída iminente da bolsa: sem liquidez, perspectiva de valorização ou influência sobre a governança, a presença no mercado acionário havia se tornado um obstáculo.

A saída da bolsa

A decisão de fechar o capital foi oficializada em outubro de 2025, com o anúncio de uma reestruturação societária. Agora, a Gol será incorporada por sua subsidiária operacional, GLA, e a Gol Investment Brasil (GIB) lançará uma oferta pública para aquisição das ações preferenciais em circulação.

No dia 12 de janeiro deste ano, a empresa divulgou o laudo de avaliação preparado pela Apsis Consultoria Empresarial, que apontou valor econômico de R$ 10,13 por mil ações preferenciais — acima do preço de fechamento anterior (R$ 6,37) e do VWAP histórico (R$ 7,27).

O anúncio movimentou o mercado e os papéis GOLL54 lideraram as altas da bolsa naquele dia, com valorização de 56%, encerrando o pregão a R$ 9,75. Apesar do salto, o valor do laudo ainda não é o preço final da oferta, que deve ser definido em edital nas próximas semanas. A assembleia para deliberar sobre a operação está marcada para 4 de novembro.

Se aprovada, a Gol encerrará oficialmente sua trajetória como companhia aberta na B3, colocando um fim também à sua participação no Nível 2 de governança corporativa.

Fim de uma era. Mas não do risco

O fechamento de capital não encerra os desafios da Gol. A partir da saída da Bolsa, a empresa passa a operar com uma estrutura operacional mais enxuta, frota em modernização e controle concentrado, mas segue exposta aos mesmos fatores que a levaram à crise — câmbio volátil, juros altos, preço instável do petróleo e infraestrutura deficiente nos aeroportos brasileiros.

A retirada da B3 reduz custos regulatórios e elimina a necessidade de reportes públicos frequentes, mas também restringe o acesso da empresa ao mercado de capitais local. Com isso, a companhia dependerá integralmente do capital da Abra e de outras fontes privadas de financiamento.

A reestruturação financeira deu fôlego à Gol. Mas o pouso forçado no mercado de capitais brasileiro representa mais do que uma reorganização: é o encerramento simbólico de uma era em que a empresa liderou inovações, desafiou gigantes e conquistou protagonismo no setor.