Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

As duas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana mostraram retratos distintos da disputa presidencial de 2026.

Enquanto um levantamento mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando contra todos os adversários, outro aponta derrotas e empates técnicos com nomes da direita.

No levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, publicada na quarta-feira, 21, o presidente Lula vence todos os possíveis adversários em cenários de primeiro e segundo turno. A diferença percentual, porém, diminuiu em relação à pesquisa divulgada em dezembro.

Na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula tinha vantagem de 12 pontos percentuais no levantamento anterior, mas caiu para 4 pontos no estudo deste mês (49% contra 45%).

Em cenários de primeiro turno, Lula aparece com percentuais entre 48% e 49% das intenções de voto, o que possibilitaria uma vitória no primeiro turno ao considerar apenas os votos válidos.

Já a pesquisa Apex/Futura mostrou um cenário onde Lula é derrotado por Flávio e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos demais cenários, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ratinho Jr (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). O único cenário em que Lula vence é contra Eduardo Leite (PSD).

Nas simulações de primeiro turno da Futura, Lula lidera para além da margem de erro em apenas um dos cenários. Nos demais, ele aparece tecnicamente empatado com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira as pesquisas de janeiro para presidente em 2026

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários 2º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Lula x Jair Bolsonaro (+3pp Lula)

Lula: 49%

Jair Bolsonaro: 46%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Michele Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 49%

Michele Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Flávio Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)

Lula: 48%

Eduardo Leite: 23%

Branco/Nulo/Não sei: 29%

Cenários 1º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Cenário 1

(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 48%

Flávio Bolsonaro: 28%

Tarcísio de Freitas: 11%

Ronaldo Caiado: 3%

Romeu Zema: 2%

Ratinho Jr.: 2%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 2%

Não sei: 0%

Cenário 2

(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Flávio Bolsonaro: 35%

Ronaldo Caiado: 4%

Romeu Zema: 3%

Ratinho Jr.: 3%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 2%

Não sei: 0%

Cenário 3

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 28%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 4%

Ratinho Jr.: 4%

Renan Santos: 3%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 5%

Não sei: 1%

Cenário 4

(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)

Lula: 48%

Michelle Bolsonaro: 31%

Ronaldo Caiado: 11%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Eduardo Leite: 2%

Voto branco/nulo: 3%

Não sei: 1%

Cenário 5

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 15%

Romeu Zema: 11%

Ratinho Jr.: 9%

Renan Santos: 4%

Aldo Rebelo: 1%

Voto branco/nulo: 8%

Não sei: 2%

Cenário 6

(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)

Fernando Haddad: 41,5%

Flávio Bolsonaro: 35,4%

Ronaldo Caiado: 5,2%

Renan Santos: 3,4%

Romeu Zema: 3,3%

Eduardo Leite: 2,6%

Aldo Rebelo: 1,1%

Voto branco / nulo: 6,3%

Não sei: 1,1%

Cenário 7

(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)

Fernando Haddad: 42,0%

Tarcísio de Freitas: 28,9%

Ronaldo Caiado: 5,0%

Ratinho Jr.: 4,9%

Romeu Zema: 3,8%

Renan Santos: 3,6%

Aldo Rebelo: 0,7%

Voto branco / nulo: 9,5%

Não sei: 1,6%

Futura

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2026.

A metodologia utilizada foi a técnica de abordagem CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, ou entrevista telefônica assistida por computador), com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Ao todo, foram consultados eleitores em 849 municípios do país.

Cenários 2º turno Futura (janeiro de 2026)

2º Turno – Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 48,1%

Lula: 41,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,9%

NS/NR/Indeciso: 1,1%

2º Turno – Lula x Tarcísio de Freitas

Tarcísio de Freitas: 46,1%

Lula: 41,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%

NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno – Lula x Ratinho Júnior

Ratinho Jr: 44,8%

Lula: 41,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,8%

NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno – Lula x Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado: 42,0%

Lula: 41,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%

NS/NR/Indeciso: 2,6%

2º Turno – Lula x Romeu Zema

Lula: 42,8%

Romeu Zema: 40,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%

NS/NR/Indeciso: 2,7%

2º Turno – Lula x Eduardo Leite

Lula: 41,9%

Eduardo Leite: 37,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,3%

NS/NR: 2,6%

2º Turno – Tarcísio de Freitas x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 37,5%

Tarcísio de Freitas: 34,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,4%

NS/NR: 2,4%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior

Flávio Bolsonaro: 42,4%

Ratinho Jr: 30,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%

NS/NR: 2,2%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

Flávio Bolsonaro: 45,0%

Ronaldo Caiado: 25,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 27,5%

NS/NR: 1,9%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

Flávio Bolsonaro: 44,7%

Romeu Zema: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 28,6%

NS/NR: 2,1%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite

Flávio Bolsonaro: 47,2%

Eduardo Leite: 25,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 25,1%

NS/NR: 1,8%

Cenários 1º turno Futura (janeiro de 2026)

Cenário 1

Lula: 37,0%

Flávio Bolsonaro: 33,3%

Tarcísio de Freitas: 10,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%

NS/NR/Indeciso: 5,0%

Ronaldo Caiado: 2,6%

Romeu Zema: 2,6%

Renan Santos: 1,2%

Aldo Rebelo: 1,0%

Cenário 2

Lula: 35,4%

Flávio Bolsonaro: 34,3%

Ratinho Jr: 9,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 7,0%

Romeu Zema: 4,4%

Ronaldo Caiado: 3,7%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Renan Santos: 1,7%

Aldo Rebelo: 0,6%

Eduardo Leite: 0,6%

Cenário 3

Flávio Bolsonaro: 39,4%

Lula: 36,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%

Ronaldo Caiado: 4,8%

Romeu Zema: 4,0%

Eduardo Leite: 3,1%

NS/NR/Indeciso: 3,0%

Cenário 4

Lula: 37,5%

Flávio Bolsonaro: 35,1%

Tarcísio de Freitas: 14,8%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

Renan Santos: 2,7%

Cenário 5

Flávio Bolsonaro: 39,6%

Lula: 38,0%

Ratinho Jr: 11,0%

Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%

NS/NR/Indeciso: 2,4%

Renan Santos: 2,3%

Cenário 6