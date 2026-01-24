Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Os levantamentos da AtlasIntel/Bloomberg e Apex/Futura mostraram cenários diferentes da disputa pelo Pa

Lula e Flávio: bom desempenho na AtlasIntel contrasta com dados do Futura (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Lula e Flávio: bom desempenho na AtlasIntel contrasta com dados do Futura (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08h00.

As duas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana mostraram retratos distintos da disputa presidencial de 2026.

Enquanto um levantamento mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando contra todos os adversários, outro aponta derrotas e empates técnicos com nomes da direita.

No levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, publicada na quarta-feira, 21, o presidente Lula vence todos os possíveis adversários em cenários de primeiro e segundo turno. A diferença percentual, porém, diminuiu em relação à pesquisa divulgada em dezembro.

Na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula tinha vantagem de 12 pontos percentuais no levantamento anterior, mas caiu para 4 pontos no estudo deste mês (49% contra 45%). 

Em cenários de primeiro turno, Lula aparece com percentuais entre 48% e 49% das intenções de voto, o que possibilitaria uma vitória no primeiro turno ao considerar apenas os votos válidos.

Já a pesquisa Apex/Futura mostrou um cenário onde Lula é derrotado por Flávio e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Nos demais cenários, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ratinho Jr (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). O único cenário em que Lula vence é contra Eduardo Leite (PSD).

Nas simulações de primeiro turno da Futura, Lula lidera para além da margem de erro em apenas um dos cenários. Nos demais, ele aparece tecnicamente empatado com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira as pesquisas de janeiro para presidente em 2026

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.

Cenários 2º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Lula x Jair Bolsonaro (+3pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Jair Bolsonaro: 46%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Tarcísio de Freitas: 45%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Michele Bolsonaro (+4pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Michele Bolsonaro: 45%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Flávio Bolsonaro (+4pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Flávio Bolsonaro: 45%
  • Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Ronaldo Caiado: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Romeu Zema: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

  • Lula: 49%
  • Ratinho Jr.: 39%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)

  • Lula: 48%
  • Eduardo Leite: 23%
  • Branco/Nulo/Não sei: 29%

Cenários 1º turno AtlasIntel (Janeiro 2026)

Cenário 1

(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 48%
  • Flávio Bolsonaro: 28%
  • Tarcísio de Freitas: 11%
  • Ronaldo Caiado: 3%
  • Romeu Zema: 2%
  • Ratinho Jr.: 2%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 2%
  • Não sei: 0%

Cenário 2

(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Flávio Bolsonaro: 35%
  • Ronaldo Caiado: 4%
  • Romeu Zema: 3%
  • Ratinho Jr.: 3%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 2%
  • Não sei: 0%

Cenário 3

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Tarcísio de Freitas: 28%
  • Ronaldo Caiado: 5%
  • Romeu Zema: 4%
  • Ratinho Jr.: 4%
  • Renan Santos: 3%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 5%
  • Não sei: 1%

Cenário 4

(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)

  • Lula: 48%
  • Michelle Bolsonaro: 31%
  • Ronaldo Caiado: 11%
  • Renan Santos: 4%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Eduardo Leite: 2%
  • Voto branco/nulo: 3%
  • Não sei: 1%

Cenário 5

(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)

  • Lula: 49%
  • Ronaldo Caiado: 15%
  • Romeu Zema: 11%
  • Ratinho Jr.: 9%
  • Renan Santos: 4%
  • Aldo Rebelo: 1%
  • Voto branco/nulo: 8%
  • Não sei: 2%

Cenário 6

(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 41,5%
  • Flávio Bolsonaro: 35,4%
  • Ronaldo Caiado: 5,2%
  • Renan Santos: 3,4%
  • Romeu Zema: 3,3%
  • Eduardo Leite: 2,6%
  • Aldo Rebelo: 1,1%
  • Voto branco / nulo: 6,3%
  • Não sei: 1,1%

Cenário 7

(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)

  • Fernando Haddad: 42,0%
  • Tarcísio de Freitas: 28,9%
  • Ronaldo Caiado: 5,0%
  • Ratinho Jr.: 4,9%
  • Romeu Zema: 3,8%
  • Renan Santos: 3,6%
  • Aldo Rebelo: 0,7%
  • Voto branco / nulo: 9,5%
  • Não sei: 1,6%

Futura

A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2026.

A metodologia utilizada foi a técnica de abordagem CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, ou entrevista telefônica assistida por computador), com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Ao todo, foram consultados eleitores em 849 municípios do país.

Cenários 2º turno Futura (janeiro de 2026)

2º Turno – Lula x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro: 48,1%
  • Lula: 41,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,9%
  • NS/NR/Indeciso: 1,1%

2º Turno – Lula x Tarcísio de Freitas

  • Tarcísio de Freitas: 46,1%
  • Lula: 41,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 10,2%
  • NS/NR/Indeciso: 2,3%

2º Turno – Lula x Ratinho Júnior

  • Ratinho Jr: 44,8%
  • Lula: 41,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 11,8%
  • NS/NR/Indeciso: 2,2%

2º Turno – Lula x Ronaldo Caiado

  • Ronaldo Caiado: 42,0%
  • Lula: 41,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 13,7%
  • NS/NR/Indeciso: 2,6%

2º Turno – Lula x Romeu Zema

  • Lula: 42,8%
  • Romeu Zema: 40,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%
  • NS/NR/Indeciso: 2,7%

2º Turno – Lula x Eduardo Leite

  • Lula: 41,9%
  • Eduardo Leite: 37,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 18,3%
  • NS/NR: 2,6%

2º Turno – Tarcísio de Freitas x Flávio Bolsonaro

  • Flávio Bolsonaro: 37,5%
  • Tarcísio de Freitas: 34,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 25,4%
  • NS/NR: 2,4%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior

  • Flávio Bolsonaro: 42,4%
  • Ratinho Jr: 30,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 25,3%
  • NS/NR: 2,2%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado

  • Flávio Bolsonaro: 45,0%
  • Ronaldo Caiado: 25,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 27,5%
  • NS/NR: 1,9%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Romeu Zema

  • Flávio Bolsonaro: 44,7%
  • Romeu Zema: 24,6%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 28,6%
  • NS/NR: 2,1%

2º Turno – Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite

  • Flávio Bolsonaro: 47,2%
  • Eduardo Leite: 25,9%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 25,1%
  • NS/NR: 1,8%

Cenários 1º turno Futura (janeiro de 2026)

Cenário 1

  • Lula: 37,0%
  • Flávio Bolsonaro: 33,3%
  • Tarcísio de Freitas: 10,5%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%
  • NS/NR/Indeciso: 5,0%
  • Ronaldo Caiado: 2,6%
  • Romeu Zema: 2,6%
  • Renan Santos: 1,2%
  • Aldo Rebelo: 1,0%

Cenário 2

  • Lula: 35,4%
  • Flávio Bolsonaro: 34,3%
  • Ratinho Jr: 9,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,0%
  • Romeu Zema: 4,4%
  • Ronaldo Caiado: 3,7%
  • NS/NR/Indeciso: 3,2%
  • Renan Santos: 1,7%
  • Aldo Rebelo: 0,6%
  • Eduardo Leite: 0,6%

Cenário 3

  • Flávio Bolsonaro: 39,4%
  • Lula: 36,3%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,4%
  • Ronaldo Caiado: 4,8%
  • Romeu Zema: 4,0%
  • Eduardo Leite: 3,1%
  • NS/NR/Indeciso: 3,0%

Cenário 4

  • Lula: 37,5%
  • Flávio Bolsonaro: 35,1%
  • Tarcísio de Freitas: 14,8%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%
  • NS/NR/Indeciso: 3,2%
  • Renan Santos: 2,7%

Cenário 5

  • Flávio Bolsonaro: 39,6%
  • Lula: 38,0%
  • Ratinho Jr: 11,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 6,8%
  • NS/NR/Indeciso: 2,4%
  • Renan Santos: 2,3%

Cenário 6

  • Flávio Bolsonaro: 43,8%
  • Lula: 38,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 7,5%
  • Eduardo Leite: 4,2%
  • NS/NR/Indeciso: 2,9%
  • Renan Santos: 2,8%
Acompanhe tudo sobre:Flávio BolsonaroLuiz Inácio Lula da SilvaPesquisas eleitoraisGoverno LulaEleições 2026

Mais de Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Santa Catarina?

Lula afirma que Trump pretende ser 'dono da ONU' ao propor Conselho da Paz

Tarcísio veta obrigatoriedade de cardápio físico em restaurantes de SP

Anvisa proíbe venda de suplemento que prometia equilíbrio glicêmico sem comprovação científica

Mais na Exame

Pop

O paradoxo do BBB 26: audiência importa, mas não decide

Mundo

O que se sabe sobre o acordo de Trump pela Groenlândia?

Mercados

Wegovy em comprimido atinge mais de 18 mil prescrições na semana de estreia

Brasil

Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Santa Catarina?