Lula ou Flávio? Quem está na frente nas pesquisas para presidente da semana

Lula e Flávio: bom desempenho na AtlasIntel contrasta com dados do Futura (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08h00.
As duas pesquisas nacionais divulgadas nesta semana mostraram retratos distintos da disputa presidencial de 2026.
Enquanto um levantamento mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando contra todos os adversários, outro aponta derrotas e empates técnicos com nomes da direita.
No levantamento da AtlasIntel/Bloomberg, publicada na quarta-feira, 21, o presidente Lula vence todos os possíveis adversários em cenários de primeiro e segundo turno. A diferença percentual, porém, diminuiu em relação à pesquisa divulgada em dezembro.
Na disputa contra Flávio Bolsonaro (PL), Lula tinha vantagem de 12 pontos percentuais no levantamento anterior, mas caiu para 4 pontos no estudo deste mês (49% contra 45%).
Em cenários de primeiro turno, Lula aparece com percentuais entre 48% e 49% das intenções de voto, o que possibilitaria uma vitória no primeiro turno ao considerar apenas os votos válidos.
Já a pesquisa Apex/Futura mostrou um cenário onde Lula é derrotado por Flávio e pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).
Nos demais cenários, o petista aparece tecnicamente empatado com os governadores Ratinho Jr (PSD), Ronaldo Caiado (União) e Romeu Zema (Novo). O único cenário em que Lula vence é contra Eduardo Leite (PSD).
Nas simulações de primeiro turno da Futura, Lula lidera para além da margem de erro em apenas um dos cenários. Nos demais, ele aparece tecnicamente empatado com o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.418 brasileiros adultos entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-02804/2026.
Lula x Jair Bolsonaro (+3pp Lula)
Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)
Lula x Michele Bolsonaro (+4pp Lula)
Lula x Flávio Bolsonaro (+4pp Lula)
Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)
Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)
Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)
Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)
(não inclui Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro e Eduardo Leite)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Ratinho Jr.)
(não inclui Flávio Bolsonaro, Michelle Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e Eduardo Leite)
(sem Lula, Tarcísio, Michelle e Leite)
(sem Lula, Flávio, Michelle e Leite)
A pesquisa Futura ouviu 2.000 eleitores brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 15 e 19 de janeiro de 2026.
A metodologia utilizada foi a técnica de abordagem CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing, ou entrevista telefônica assistida por computador), com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e índice de confiança de 95%. Ao todo, foram consultados eleitores em 849 municípios do país.
2º Turno – Lula x Flávio Bolsonaro
2º Turno – Lula x Tarcísio de Freitas
2º Turno – Lula x Ratinho Júnior
2º Turno – Lula x Ronaldo Caiado
2º Turno – Lula x Romeu Zema
2º Turno – Lula x Eduardo Leite
2º Turno – Tarcísio de Freitas x Flávio Bolsonaro
2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ratinho Júnior
2º Turno – Flávio Bolsonaro x Ronaldo Caiado
2º Turno – Flávio Bolsonaro x Romeu Zema
2º Turno – Flávio Bolsonaro x Eduardo Leite