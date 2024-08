Como consultar dívidas no CPF? Veja 3 opções online

Boa parte dos brasileiros temem muito em ter o nome sujo na praça, ou seja, uma dívida em atraso que traz várias consequências, como a restrição de crédito e o CPF negativado. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com o senso de 2022 do IBGE, cerca de ⅓ da população estava inadimplente com alguma dívida.

Apesar do número expressivo, o cidadão com nome restrito sempre procura formas de quitar as suas dívidas, seja em feirões de desconto ou em negociações diretas com empresas de crédito. Se você está com dúvidas em relação a esse assunto, aqui você descobre as melhores formas de consultar dívidas com seu CPF, descobrir se o seu nome está sujo e demais informações para limpá-lo.

O que significa ter o CPF negativado?

O termo é muito comum entre os brasileiros, mas, na prática, o que significa um CPF negativado? Basicamente, quando há pendências e dívidas em aberto, é possível que o devedor sofra consequências, como restrição de crédito, falta de credibilidade para abrir a conta em um novo banco e até mesmo fazer financiamentos.

Como o CPF é um dado pessoal e intransferível de identificação do cidadão, ele é solicitado para qualquer tipo de atividade financeira. Então, fica registrado no número do CPF que aquela pessoa possui uma dívida em aberto e, por conta das restrições, usa-se o termo “CPF negativado”.

Quanto tempo pode levar até o nome ficar sujo?

Pela lei, é possível que um nome seja indicado para o SPC e Serasa após 1 dia de atraso no pagamento da dívida. A partir da indicação do nome, os órgãos responsáveis demoram uma média de 10 dias para a validação das informações e inclusão do nome na lista de devedores.

Entretanto, geralmente é difícil encontrar empresas que prescrevem o nome do devedor logo no primeiro dia de atraso da dívida. Então, para quem está com uma conta em atraso, é possível que o nome só seja enviado depois de alguns dias após o vencimento da conta.

Como saber se meu nome está sujo?

Existem algumas formas de saber se o seu nome está sujo. “Ter o nome no Serasa” é uma frase utilizada pelos brasileiros até em tom de brincadeira quando alguém está prestes a criar uma dívida. Isso porque o Serasa é um dos principais órgãos de inadimplência e negociação de dívidas, junto com o SPC Brasil e o Boa Vista SCPC.

As marcas disponibilizam formas — tanto online, como por telefone — para a consulta da situação do CPF. Veja as possibilidades de consulta no detalhe:

Pelo SPC Brasil

O SPC Brasil disponibiliza para o cidadão o aplicativo SPC consumidor, em que é possível obter várias informações sobre o seu CPF, desde a negativação do documento, o score de crédito, que pode variar de acordo com a pontualidade no pagamento de dívidas, e demais serviços como o cadastro positivo.

Você encontra o SPC consumidor na loja de aplicativo do seu celular. Segundo o SPC Brasil, basta baixar o aplicativo, criar o seu cadastro informando dados como CPF, nome e sobrenome, data de nascimento, nome da mãe, e-mail e senha.

Depois de realizar o cadastro, é só fazer a etapa de verificação das suas informações e já será possível acessar o Portal do Consumidor.

Pelo Boa Vista SCPC

Assim como o SPC Brasil, o Boa Vista SCPC também é um órgão de proteção de crédito, e disponibiliza ferramentas para que você possa acessar e consultar o seu CPF com segurança.

Também conhecido como Consumidor Positivo, a plataforma disponibiliza a consulta gratuita no próprio site para quem quer saber sobre dívidas em seu nome, se alguém consultou o seu CPF e algumas possibilidades para sair da negativação.

Pelo Serasa

Por fim, o Serasa é um dos portais mais conhecidos pelos brasileiros, e disponibiliza várias formas de consulta do CPF, como o próprio site, aplicativo disponível na loja de apps do seu celular e também pelo telefone, no número 0800 591 1222.

Como limpar o nome?

Para limpar o nome sujo, não tem muito segredo, basta se comprometer com o pagamento da dívida que fez o CPF ficar inadimplente. O primeiro passo é realizar a consulta da dívida pelos portais de crédito e ver as possibilidades de negociação.

Tanto o SPC, Serasa e até mesmo o Governo Federal disponibilizam, ao longo do ano, feirões de renegociação de dívidas para que os cidadãos tenham a oportunidade de se comprometer com o pagamento e quitar o valor total.

Os feirões são uma ótima oportunidade para ter desconto em eventuais juros acumulados por conta do atraso, além de ser uma forma para limpar o nome e não se preocupar com dívidas.

Depois do pagamento do valor total ou do primeiro boleto, caso a opção escolhida para quitar seja em parcelas, o nome sai das restrições em até 5 dias úteis, de acordo com o Serasa.

O que acontece se eu estiver com o nome sujo?

Existe uma série de restrições para quem está com o nome sujo na praça, veja quais são:

Dificuldade para conseguir empréstimos;

Dificuldade em acessar novas linhas de crédito, como criar uma conta nova em um banco;

Financiamento negado;

Falta credibilidade no mercado brasileiro para fazer novas compras.

O que é prescrição da dívida?

A prescrição de dívida está relacionada ao tempo em que uma pessoa está com o nome sujo na praça. De acordo com o Código Tributário Nacional, uma pessoa só pode ter restrição no CPF por, no máximo, 5 anos.

É claro que, se a pessoa tiver mais de uma dívida prescrita em datas diferentes, é possível que esse período se estenda por mais de 5 anos. Mas, pela regra, após 5 anos desde a abertura da inadimplência, a dívida é prescrita e o nome fica limpo.