Guedes, Lira e Pacheco vão se reunir para tratar dos precatórios

O Ministério da Economia confirmou nesta terça-feira, 21, que o ministro Paulo Guedes participa logo mais de reunião com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para discutir uma solução para o pagamento de precatórios.

O encontro está marcado para as 10 horas (de Brasília) na residência oficial do Senado e foi anunciado na terça-feira, 20, por Pacheco e Lira depois de uma reunião que tiveram com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), sobre o tema.

"É uma operação complexa e nós temos de exaurir todas as alternativas", admitiu Pacheco na segunda-feira, após o encontro.

Lira ressaltou mais uma vez que a solução a ser definida precisa respeitar o teto de gastos. "Não há outro caminho que não seja, neste momento, a votação de uma PEC na Câmara e essa mesma PEC no Senado", afirmou.