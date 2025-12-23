Greve dos Correios: 17 sindicatos recusam proposta e anunciam paralisação

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares (FENTECT) afirmou que 17 sindicatos filiados rejeitaram a proposta dos Correios e aprovaram uma greve a partir das 22h desta terça-feira, 23.

A paralisação será por tempo indeterminado. Os servidores afirmam que retornarão aos postos de trabalho quando as reivindicações forem atendidas.

Os trabalhadores seguiram a orientação da FENTECT e recusaram o acordo apresentado pela diretoria da estatal durante uma reunião de conciliação mediada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

A expectativa é que o movimento aprovado por parte dos sindicatos tenham mais força após as assembleias desta terça.

A greve aprovada na semana passada teve adesão de apenas 9% dos funcionários após a decisão da ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, determinar que os trabalhadores dos Correios deveria manter 80% do efetivo em atividade durante a paralisação.

A manutenção da greve ocorre em meio ao processo da empresa para buscar um empréstimo de R$ 12 bilhões para cobrir prejuízos.

Recusaram a proposta e aprovaram a greve os sindicatos de 12 estados:

SINTECT-Ceará

SINTECT-Minas Gerais

SINTECT-Mato Grosso

SINTECT-Paraiba

SINTCOM-Paraná

SINTECT-Rio de Janeiro

SINTECT-Rio Grande do Sul

SINTECT-Santa Catarina

SINTECT-São José dos Campos, São Paulo

SINTECT-Campinas, São Paulo

SINTECT-Juiz de Fora, Minas Gerais

SINTECT-Distrito Federal

SINTECT-Sergipe

SINTECT-Santos, São Paulo

SINTECT-São Paulo

SINCORT-Pará

SINTECT-Uberaba, Minas Gerais

O SINTECT de Alagoas não aceitou a proposta, mas descartou entrar em greve.

Outros 16 sindicatos filiados a federação aprovaram a proposta e não entraram de greve:

SINTECT-TO

SINTECT-PE

SINTECT-SMA

SINCOTELBA-BA

SINTECT-RN

SINTECT-AP

SINTECT-MS

SINTECT SJO

SINTECT SJO SINTECT ES

SINTECT -RPO

SINTECT- AM

SINTECT- RR

SINTECT GO

SINTECT MA

SINTECT BRU

SINTECT ACR

Qual foi a proposta dos Correios para os trabalhadores?

A proposta dos Correios para os servidores foi de um reajuste salarial de 5,13%, com vigência a partir de janeiro de 2026. O pagamento será realizado a partir de abril de 2026, incluindo o retroativo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.

A reposição integral da inflação, com aplicação de 100% do INPC no período de agosto de 2025 a julho de 2026, a ser incorporada aos salários a partir de 1º de agosto de 2026.

Os reajustes salariais incidem sobre todas as cláusulas com impacto econômico, incluindo benefícios e a função motorizada (MV), garantindo o direito a toda categoria.

Segundo a Federação, a proposta manteve o pagamento de 70% das férias, agora assegurada claramente. No acordo anterior, esse direito não era pleno, pois previa pagamento proporcional.

Outra garantia foi a manutenção da entrega matutina. Os sindicatos afirmam que a reivindicação é importante para preservar melhores condições de saúde, segurança e organização da jornada de trabalho, impedindo mudanças que poderiam gerar impactos negativos aos trabalhadores.

A proposta também garante o plano de saúde dos trabalhadores nos moldes atuais, com os Correios permanecendo como mantenedores.

O acordo coletivo teria vigência por dois anos.