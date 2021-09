Greve dos caminhoneiros: Bolsonaro pede recuo, mas paralisação continua

Da Redação, com agências

A greve de caminhoneiros que começou na quarta-feira, dia 8, segue nesta quinta-feira, 9, em pelo menos 15 estados, mesmo após apelo do presidente Jair Bolsonaro para que a categoria liberasse as estradas bloqueadas.

"Pontos de retenção na região norte de Santa Catarina, onde a mobilização ameaçou condições de abastecimento, já estão liberados", informou o Ministério da Infraestrutura, com informações da Polícia Rodoviária Federal.

Bolsonaro gravou um áudio e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, um vídeo para tentar desmobilizar os manifestantes. Na mensagem, o presidente chama os caminhoneiros de "aliados" e diz que a greve "atrapalha nossa economia".

"Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham nossa economia. Isso provoca desabastecimento, inflação, prejudica todo mundo, em especial os mais pobres. Dá um toque nos caras aí para liberar. Deixa com a gente em Brasília aqui agora. Não é facil negociar com outras autoridades, mas vamos fazer nossa parte, vamos buscar uma solução para isso", disse Bolsonaro em áudio.

Ontem a noite, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, confirmou o áudio de Bolsonaro e reforçou o apelo do presidente para que os caminhoneiros suspendam o protesto. Veja o vídeo:

Veja o importante recado do Ministro Tarcísio Gomes de Freitas, sobre o áudio enviado aos caminhoneiros. 08 de setembro de 2021. pic.twitter.com/rgkRw6Gr28 — Madruga (@madruga020) September 9, 2021

Os bloqueios ocorreram um dia após os discursos do presidente Jair Bolsonaro em manifestações em Brasília e São Paulo, nos quais criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a defender o voto impresso.

De acordo com lideranças da categoria, que não endossam os protestos dos caminhoneiros, boa parte das paralisações é organizada por grupos que apoiam o governo.

Bloqueios

À 00h30 desta quinta-feira, o Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal, divulgou que eram registrados pontos de concentração em rodovias federais em 15 estados.

"Todos os pontos de bloqueio registrados no Rio Grande do Sul e em São Paulo foram liberados. Há duas ocorrências de interdição em Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal já está no local", informou o Ministério da Infraestrutura.

Os estados com pontos de concentração são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, São Paulo e Pará.