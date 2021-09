Caminhoneiros fazem greve e ocupam Esplanada após fala de Bolsonaro

Um dia após os discursos do presidente Jair Bolsonaro em Brasília e São Paulo, nos quais criticou o Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a defender o voto impresso, caminhoneiros decidiram parar vários pontos de estradas em pelo menos três estados. Os bloqueios acontecem especialmente em Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Além disso um grupo de cem caminhoeiros resolveu bloquear a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e tentam chegar a locais de acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.

De acordo com lideranças da categoria, que não endossam os protestos dos caminhoneiros, boa parte das paralisações é organizada por grupos que apoiam o governo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 22 municípios de Santa Catarina enfrentam paralisações nas estradas em função da greve, entre eles Navegantes e Itajaí. No Paraná, os caminhoneiros fazem bloqueios em rodovias próximas a Maringá. No Espírito Santo, caminhoneiros se concentram nas imediações de cidades como Vila Velha e Ibatiba.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, que monitora greves nas estradas, o movimento é espontâneo. "Não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e a composição das mobilizações é heterogênea, não se limitando a demandas ligadas à categoria", informou a pasta em nota. "A Polícia Rodoviária Federal encontra-se em todos os locais identificados e trabalha pela garantia do livre fluxo com a tendência de fim das mobilizações até a 0h do dia 09".

Após participar de cerimônia em Brasília pela manhã, no feriado do 7 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro discursou na tarde desta terça-feira, 7, na avenida Paulista, em São Paulo, durante manifestação promovida por seus apoiadores. Bolsonaro disse que não cumprirá "ordens" do STF e chamou o ministro Alexandre de Moraes de "canalha". Observando a multidão que o aplaudia, do alto do palanque montado na avenida Paulista, o presidente reforçou o discurso contra Moraes. "A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele que vá cuidar da sua vida. Para nós, ele não existe mais", afirmou.