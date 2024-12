Governo transfere R$ 6,5 bilhões para fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta sexta-feira o ministro da Cidades, Jader Filho, na Granja do Torto, para a assinatura da transferência de R$ 6,5 bilhões para o fundo de construção do Rio Grande do Sul. A criação do fundo havia sido anunciada após as chuvas que atingiram o estado em maio.

— Estou aqui para cumprir um compromisso que nós assumimos no Rio Grande do Sul, o Jader vai assinar hoje a liberação de R$ 6,5 bilhões para a criação do fundo de recuperação de obras em função de desastres climáticos — disse Lula, em vídeo divulgado pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

O ministro da Secom, Paulo Pimenta, que esteve à frente da pasta de reconstrução do Rio Grande do Sul, disse que o depósito foi feito nesta sexta-feira e que os recursos vão ser utilizados no sistema de proteção contra enchentes em Porto Alegre e nos municípios da região metropolitana.

Estão previstos que R$2,5 bilhões sejam aplicados nas intervenções dos diques, além de bacias de amortecimento e casas de bombas em Porto Alegre e Alvorada. Outro R$ 1,9 bilhão será investido nas obras de diques na região da Bacia do Rio dos Sinos — que atinge as cidades de Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Rolante, Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, Igrejinha e Três Coroas.