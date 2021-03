Governo quer acelerar vacinação no Amazonas para tentar conter avanço da covid-19

O Ministério da Saúde pretende acelerar a vacinação contra a Covid-19 no Amazonas para tentar conter o avanço da doença na Região Norte, informou na terça-feira a pasta, seguindo uma estratégia apresentada pelo Fórum de Governadores.

"Estuda-se antecipar a imunização da população, de forma que não implique na falta de vacinas para os demais Estados. Isso só será possível com a chegada das novas aquisições. Esta medida será proposta ao Conass (conselho Nacional dos Secretários estaduais de Saúde) e ao Conasems (Conselho dos Secretários Municipais de Saúde) e implementada com o apoio do Ministério da Defesa", informou o ministério em nota.

A medida de destinar mais vacinas ao Amazonas para tentar conter o espalhamento da epidemia já foi feita na distribuição dos 2 milhões de doses do imunizante da AstraZeneca vindos da Índia, há duas semanas, por iniciativa dos governadores.

À época, os governadores de outros Estados abriram mão de 5% da doses para que fosse criado um fundo estratégico para reforçar a vacinação em Estados críticos, principalmente o Amazonas.

Essa semana o Estado recebeu mais 96 mil doses da vacina Coronavac, chegando a 555 mil doses de imunizante recebidas, de acordo com a Secretaria de Saúde. Até terça-feira, 153 mil pessoas já tinham recebido a primeira dose das vacinas, o equivalente a 3,65% da população do estado.

O Amazonas registra hoje 283.658 casos confirmados de Covid-19 e 9.116 mortes. Com o sistema de saúde em colapso, o Estado sofre com a falta de leitos de UTI e chegou a ter morte de pacientes por falta de oxigênio para os casos graves, situação que vem sendo aos poucos regularizada.