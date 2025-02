Governo Lula é bom e ótimo para 28,7% e ruim e péssimo para 44%, diz pesquisa CNT

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerado ótimo ou bom por 28,7% da população e ruim ou péssimo por 44%, segundo a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgada nesta terça-feira, 25. Cerca de 26% avaliam a gestão petista como regular.

Essa é a primeira vez, na série histórica da pesquisa, que a avaliação negativa (ruim e péssimo) supera a positiva (bom e ótimo). A tendência de queda na aprovação do governo pode ser observada desde janeiro de 2024, chegando ao seu pior patamar um ano depois.

Na comparação com o levantamento anterior, a avaliação positiva caiu 6,3 pontos percentuais, passando de 35% para 28,7%, enquanto a negativa subiu 12 pontos percentuais, indo de 32% para 44%. A avaliação regular também recuou, de 31% para 26%.

No recorte demográfico, Lula tem um percentual maior de avaliação positiva em relação à negativa apenas entre pessoas com mais de 60 anos e aquelas com até o ensino fundamental. Entre os que ganham até dois salários mínimos, parcela da população historicamente mais fiel ao petista, a aprovação e a desaprovação estão tecnicamente empatadas.

No questionamento sobre a aprovação do presidente Lula, 40,5% aprovam e 55,3% desaprovam o governo. Apenas 4,2% não souberam ou não opinaram.

Na comparação com outros presidentes no segundo ano de mandato, Lula tem aprovação melhor apenas que Fernando Henrique Cardoso no segundo mandato e Michel Temer, que assumiu após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Já a avaliação negativa é pior que a de Jair Bolsonaro em fevereiro de 2021 e idêntica à de Temer em fevereiro de 2017.

Expectativas para emprego, renda, saúde e segurança

A pesquisa também questionou a população sobre as expectativas em relação à saúde, emprego, renda mensal e segurança. No geral, a evolução histórica mostra um aumento da avaliação péssima, com a maioria acreditando que a situação nas principais áreas permanecerá como está ou piorará. A expectativa de piora na segurança é a maior entre os temas analisados.

Expectativas | EMPREGO

Vai melhorar : 30,0%

: 30,0% Vai piorar : 31,7%

: 31,7% Vai ficar igual : 35,8%

: 35,8% NS/NR: 2,5%

Expectativas | RENDA MENSAL

Vai aumentar : 28,8%

: 28,8% Vai diminuir : 12,8%

: 12,8% Vai ficar igual : 56,1%

: 56,1% NS/NR: 2,3%

Expectativas | SAÚDE

Vai melhorar : 27,1%

: 27,1% Vai piorar : 30,2%

: 30,2% Vai ficar igual : 40,9%

: 40,9% NS/NR: 1,8%

Expectativas | SEGURANÇA