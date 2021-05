Governo ignorou carta da Pfizer por dois meses, diz Wajngarten

Em depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira, 12, Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, confirmou que o governo ignorou por dois meses uma carta enviada pela farmacêutica Pfizer em 12 de setembro. Segundo ele, o texto foi respondido pela Secom em 9 de novembro. Antes disso, nem o Ministério da Saúde deu retorno à Pfizer.

A carta foi enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro; ao vice-presidente, Hamilton Mourão; ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello; e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. Além deles, o chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, e o embaixador do Brasil para os Estados Unidos, Nestor Forster, receberam a correspondência. Nenhum deles teria respondido, segundo Wajngarten.

O ex-secretário disse que foi avisado sobre a carta por um dono de veículo de comunicação e respondeu assim que soube, em 9 de novembro. Ele contou que, 15 minutos depois de enviar a resposta, recebeu uma ligação do presidente da Pfizer no Brasil, Carlos Murillo, agradecendo o retorno.

Em 17 de novembro, Wajngarten recebeu Murillo para uma reunião no gabinete da Secom, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro e Pazuello não participaram do encontro. Na ocasião, o presidente da Pfizer no Brasil agradeceu a resposta e disse que queria que o país fosse “a vitrine, na América Latina, da vacinação da Pfizer".

Depois disso, o então secretário disse ter recebido representantes da Pfizer em outras duas ocasiões. Uma para a farmacêutica explicar sobre a caixa de armazenamento da vacina, que exige uma temperatura muito baixa, de -70 graus celsius. Na terceira reunião, trataram de impedimentos para “a maior velocidade da contratação”. O presidente da Pfizer no Brasil só teria participado da primeira.

Contradições

Ao longo do depoimento, Wajngarten se contradisse ao garantir que nunca participou de negociações para compra das vacinas. “Eu não participei do começo dessa oferta e nem sei quando ela começou”, afirmou. Em entrevista à revista Veja, em 23 de abril, no entanto, ele contou que “abriu as portas do Palácio do Planalto” à Pfizer.

“Convidei os diretores da empresa a vir a Brasília. Fizemos várias reuniões”, disse Wajngarten à publicação. Ele também afirmou, na entrevista, que se colocou "à disposição para negociar com a empresa". Já no depoimento, ele disse que "atuava sempre de forma reativa e responsiva, nunca de forma proativa em procurar a Pfizer".

No depoimento, ele negou que a proposta inicial da Pfizer tenha sido de 70 milhões de doses. “O número não está correto. Nunca tive acesso a esse número”, disse. Apesar de ter dito que não participou de "negociação propriamente dita", ele afirmou, em seguida, que, “no começo da conversa, ela [Pfizer] falava em irrisórias 500 mil vacinas”.

"A quantidade de vacinas que a Pfizer ofereceria, em tese, ao Brasil eram vexatórias, eram indescritíveis. Quando a diretora jurídica disse a mim que conseguiria 500 mil doses, eu falei que isso era menos do que um bloco da Avenida Paulista, em São Paulo, e disse que a conversa não continuaria se ela não mudasse de postura", disse. "Por diversos momentos, nesta mesma reunião, eu notei que havia espaço para melhorar a negociação."

O ex-secretário disse à CPI que, "em nenhum momento, a Secom negociou valores, negociou condições contratuais". Na entrevista à Veja, ele afirmou que "os diretores da Pfizer foram impecáveis" e disse que eles "se comprometeram a antecipar entregas, aumentar os volumes e toparam até mesmo reduzir o preço da unidade, que ficaria abaixo dos 10 dólares".

Wajngarten também disse que não chamou Pazuello de “incompetente”, o que, na visão dos senadores, contradiz declaração à Veja, na qual ele diz que houve “incompetência e ineficiência” do Ministério da Saúde em relação ao acordo pela vacina da Pfizer.

