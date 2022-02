Governo fecha compra de 2 milhões de doses de Pfizer para crianças

O Ministério da Saúde assinou nesta quinta-feira a compra de 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. O montante deve chegar ainda em fevereiro. As informações foram confirmadas ao GLOBO pelo alto escalão da pasta.

Uma aquisição de 10 milhões de doses da CoronaVac deve ser concretizada no início da próxima semana. O ministério já bateu o martelo internamente, mas aguarda pareceres de departamentos técnicos para assinar o contrato com o Instituto Butantan.

A pasta já havia contratado 20 milhões de doses pediátricas de Pfizer em 28 de dezembro, com previsão de chegada para o primeiro trimestre. Desse total, 6,1 milhões desembaram em janeiro. Com a nova compra, o montante previsto para este mês passa a ser de 7,5 milhões. Março se mantém com 8,3 milhões.

O incremento nas doses de Pfizer mais a compra em fase final de CoronaVac deve ser suficiente para cobrir a primeira e a segunda dose de crianças de 5 a 11 anos. Isso porque o montante que chegará se somará aos imunizantes que o país já recebeu e tem aplicado no público infantil.

Com as aquisições, a quantidade total de vacinas pediátricas que a pasta projeta rceber até o primeiro trimestre do ano é de cerca de 45 milhões, sendo uma metade da Pfizer e outra da CoronaVac. Esse montante servirá para imunizar, com duas doses, a população estimada de 20,5 milhões de crianças de 5 a 11 anos em todo o Brasil.

A compra de 2 milhões de Pfizer está dentros das 10 milhões de doses pediátricas que o ministério analisava. Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para a CoronaVac ser aplicada em crianças a partir de 6 anos, a pasta decidiu dar preferência às negociações com o Instituto Butantan, que tem disponibilidade imediata para entregar doses para crianças e adolescentes.