Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Governo empenha R$ 2,2 bilhões em emendas Pix

Valores estavam paralisados até esta semana após mudanças de regras impostas pelo ministro Flávio Dino

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 22h53.

O governo federal empenhou, apenas nesta terça-feira, R$ 2,2 bilhões nas chamadas emendas Pix. O valor representa o primeiro lote de liberação desse tipo de recurso neste ano em meio às mudanças nas regras impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e também da pressão de deputados e senadores para que o dinheiro fosse destravado mais rapidamente.

No último dia 25, o GLOBO mostrou como a imposição de novas regras para as transferências especiais tinha paralisado a liberação de recursos em comparação com outros anos. Enquanto em anos anteriores os empenhos já eram iniciados em maio ou junho, neste ano eles só começaram a sair neste mês.

No ano passado, o ministro Flávio Dino ordenou a suspensão dos pagamentos, que só seriam liberados mediante algumas condições, como a apresentação de plano de trabalho com detalhes de como o recurso será usado e a abertura de uma conta específica pelo município para receber o dinheiro. Neste ano, o governo também está exigindo a apresentação do plano de trabalho para aprovar a liberação dos recursos.

Isso significou uma mudança importante em relação a como as emendas Pix funcionavam: na prática, o dinheiro ia para municípios e governadores sem um carimbo sobre a destinação dos recursos, ou seja, prefeitos e governadores poderiam decidir como usar o dinheiro sem depender de aval do governo federal.

Agora, não apenas a aplicação da verba precisa estar atrelada a um objeto previamente definido, mas também o plano de trabalho deve ser aprovado pelo ministério correspondente. Se a prefeitura for construir uma escola com o recurso, por exemplo, deve enviar os detalhes ao Ministério da Educação.

Os R$ 2,2 bilhões empenhados nessa terça-feira representam as emendas que já possuem um plano de trabalho aprovado nos respectivos ministérios. Ao todo, está prevista a liberação de R$ 7,3 bilhões até o final do ano. A dificuldade para destravar os recursos faltantes é o que vem motivando a insatisfação de congressistas.

No ano passado, emendas Pix alimentaram bases eleitorais, irrigaram festas, micaretas e até corridas de automóvel, como mostrou auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) entregue ao STF em novembro. O resultado do segundo turno das eleições municipais confirmou o impacto. Dos 112 municípios que mais receberam recursos desse tipo e onde o prefeito tentou a reeleição, 105 se sagraram vitoriosos, um índice de 93,7%.

Acompanhe tudo sobre:Flávio DinoCongresso

Mais de Brasil

Oposição consegue aprovar em comissão do Senado fiscalização nos Correios

Comissão aprova MP do setor elétrico com ampliação de tarifa social; veja o que muda

'Tarcísio só vem para o PL se Bolsonaro o apoiar para a Presidência', diz Valdemar

Haddad diz estar 'muito confiante' em avanço do acordo Mercosul-União Europeia

Mais na Exame

Mundo

Nº 2 da diplomacia dos EUA recebe empresários brasileiros e diz que tarifaço tem questão política

Brasil

Oposição consegue aprovar em comissão do Senado fiscalização nos Correios

Marketing

Biscoito da sorte ou do azar? Oreo retoma parceria com 'Wandinha' em ação especial

Exame IN

Mais uma mudança no comando: Thiago Hering deixa a Azzas 2154