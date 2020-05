Governo do Tocantins decreta lockdown em 33 cidades do estado

O governo do Tocantins decretou lockdown (bloqueio total) e vetou qualquer deslocamento de pessoas em 33 municípios do Tocantins a partir de 18h deste sábado, 16, com duração até 25 de maio. Nesse período, só será permitida a circulação de pessoas para serviços essenciais e portando documento de identificação oficial com foto e máscaras protegendo o rosto.

A medida vale para todas as cidades da região do Bico do Papagaio, como é conhecido o extremo norte do Tocantins. Araguaína, que é a segunda maior cidade do Tocantins e a mais afetada pela doença no estado, também está na lista. Inicialmente foi informado que seriam 32 municípios, mas a lista foi atualizada para incluir Aguiarnópolis.