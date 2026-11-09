Governo de São Paulo divulga datas e regras do IPVA 2027

IPVA: Motoristas que quitarem valor em janeiro terão desconto de 3% ( Creative Credit/Getty Images)
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Publicado em 9 de novembro de 2026 às 13h21.
O governo de São Paulo divulgou o calendário e as regras do IPVA 2027. Proprietários de veículos podem pagar com desconto em janeiro, pagar integralmente em fevereiro ou parcelar o imposto. O parcelamento segue regras baseadas no valor do débito em UFESPs, com diferentes opções de parcelas conforme o valor devido.
O governo de São Paulo divulgou, nesta segunda-feira, 9, o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2027. Os proprietários de veículos usados poderão quitar o tributo em janeiro e obter desconto de 3%, pagar o valor integral em fevereiro, sem abatimento, ou dividir o débito em até cinco parcelas.
As datas foram estabelecidas pelo Decreto nº 70.960, de 6 de novembro de 2026. Os vencimentos começam em 11 de janeiro, para veículos com placa final 1, e terminam em 22 de janeiro, para aqueles com final 0.
O calendário segue o número final da placa e mantém os mesmos dias de vencimento nos meses seguintes. Se a data cair em um dia sem expediente bancário no município de registro do veículo, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.
Confira os prazos de acordo com o final da placa:
O imposto poderá ser dividido em três, quatro ou cinco parcelas, sem desconto, de acordo com o valor total do débito. A quantidade de pagamentos será definida pela faixa em que o valor do IPVA se enquadrar, considerando a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP).
As condições são:
Cada parcela deverá corresponder a, no mínimo, 2 UFESPs. Para calcular os limites, será considerada a unidade fiscal vigente no mês de pagamento da primeira prestação.
Para aderir ao parcelamento, o contribuinte precisa pagar a primeira parcela integralmente e dentro do prazo. O atraso ou o pagamento incompleto de qualquer uma das prestações seguintes provoca o cancelamento do parcelamento, com cobrança de multa e juros sobre o saldo devedor, ressalvadas as condições previstas no decreto para antecipação do licenciamento.
Os proprietários de caminhões e caminhões-tratores usados também terão direito ao desconto de 3% no pagamento integral realizado em janeiro, conforme o final da placa.
Para quem optar pela quitação em uma única parcela, mas sem desconto, o vencimento será em 22 de abril.
Já o parcelamento terá datas fixas, independentemente do número final da placa. A quantidade de prestações seguirá as mesmas faixas de valor estabelecidas para os demais veículos:
Para veículos novos, o desconto de 3% será concedido ao proprietário que pagar o imposto integralmente até o quinto dia útil após a emissão da nota fiscal de aquisição.
Também será possível dividir o valor em até cinco parcelas, sem desconto, respeitados os limites mínimos estabelecidos no decreto. Nesse caso, a primeira prestação deverá ser paga em até 30 dias contados da emissão da nota fiscal. As demais vencerão no mesmo dia dos meses seguintes.
O decreto estabelece ainda uma restrição à concessão do desconto: o abatimento de 3%, tanto para veículos novos quanto usados, não se aplica aos veículos beneficiados pela redução de alíquota prevista no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 13.296/2008.
Glossário
O que é IPVA?
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, um tributo cobrado anualmente pelo estado sobre veículos.
O que significa UFESPs?
Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, um valor de referência usado para calcular limites e parcelas do IPVA.