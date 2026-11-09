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Instituto Esfera abre seleção de bolsas de R$ 15 mil para pesquisas sobre desenvolvimento econômico

Edital prevê até três bolsas para pesquisadores com doutorado concluído ou em andamento; inscrições ficam abertas até 15 de novembro

Esfera Brasil: pesquisas têm como objetivo transformar evidências e análises técnicas em propostas aplicáveis aos desafios do país (CNI/Divulgação)

Esfera Brasil: pesquisas têm como objetivo transformar evidências e análises técnicas em propostas aplicáveis aos desafios do país (CNI/Divulgação)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11h45.

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O Instituto Esfera de Estudos e Inovação abriu inscrições para um novo edital de bolsas de pesquisa voltado ao desenvolvimento econômico brasileiro. A iniciativa prevê a concessão de até três bolsas, no valor de R$ 15 mil cada, para projetos que apresentem propostas capazes de contribuir para o aumento da produtividade e do crescimento do país.

As inscrições seguirão abertas até 15 de novembro. A seleção é destinada a pesquisadores com doutorado concluído ou em andamento, e os projetos escolhidos serão anunciados em 27 de novembro.

O edital contempla pesquisas sobre diferentes áreas relacionadas ao desempenho da economia brasileira, como política tributária, educação, infraestrutura, inovação e ambiente regulatório. A proposta é incentivar trabalhos que identifiquem obstáculos ao desenvolvimento nacional e apresentem alternativas para enfrentá-los, com subsídios para a formulação de políticas públicas.

A avaliação ficará a cargo do Conselho Acadêmico do Instituto Esfera, formado por profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Entre os integrantes estão o advogado e professor da Universidade de São Paulo (USP) Pierpaolo Bottini, presidente do colegiado; o economista Fernando Meneguin, diretor acadêmico da instituição; e Sandro Cabral, professor de Estratégia e Gestão Pública no Insper.

Também fazem parte do conselho Maria Paula Dallari Bucci, professora da Faculdade de Direito da USP; Eloisa Bonfá, diretora da Faculdade de Medicina da universidade; Caio Resende, consultor legislativo do Senado Federal e diretor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP); Sérgio Guerra, pesquisador visitante da Yale Law School; e Karin Kässmayer, advogada e consultora legislativa do Senado.

O novo processo seletivo integra a atuação do Instituto Esfera na produção de estudos sobre questões econômicas e estruturais do Brasil. Desde sua criação, em 2025, a instituição publicou 24 pesquisas, sendo 14 delas em 2026. A produção acadêmica também alcançou publicações internacionais, com um estudo sobre juros em economias emergentes divulgado no Journal of Economics and Political Economy.

O instituto informa que suas pesquisas são financiadas exclusivamente com recursos privados e têm como objetivo transformar evidências e análises técnicas em propostas aplicáveis aos desafios do país.

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