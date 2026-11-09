Dez das 20 melhores rodovias do Brasil são concessões em São Paulo

Rodovias: Rodovia SP-320, de administração pública, alcançou o terceiro lugar nacional (Reprodução/Wikimedia Commons)
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Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11h12.
São Paulo lidera o ranking nacional de rodovias de melhor qualidade, com 12 dos 20 trechos melhor avaliados do Brasil. Dez dessas rodovias são concessões à iniciativa privada, destacando o modelo de gestão como fator chave para a excelência na infraestrutura. A pesquisa da CNT mostra que as rodovias concedidas têm maior proporção de classificação Ótimo comparado às administradas pelo poder público.
São Paulo concentra 12 dos 20 trechos rodoviários mais bem avaliados do Brasil, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta segunda-feira, 9. Desse grupo, dez estão sob concessão à iniciativa privada e dois são administrados pelo poder público. Todos foram classificados como ótimos, a nota máxima do levantamento.
O resultado coloca as concessões paulistas em destaque no ranking nacional. O número de trechos do estado entre os 20 melhores do país passou de dez, em 2025, para 12, em 2026. A liderança permanece com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Presidente Epitácio e Ourinhos, com 272 quilômetros pesquisados. O trecho manteve o primeiro lugar nacional e recebeu novamente classificação Ótimo.
Outro destaque é a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Barretos e Matão, que avançou da 12ª para a 5ª posição nacional. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), entre Cordeirópolis e São Paulo, aparece em sétimo lugar, enquanto a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Itirapina e Santa Cruz do Rio Pardo, ocupa a décima colocação.
Entre as rodovias administradas diretamente pelo poder público, a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Rubinéia e Mirassol, alcançou o terceiro lugar nacional, subindo duas posições em relação a 2025.
Considerando toda a malha rodoviária paulista avaliada pela CNT, 48,8% dos trechos receberam classificação Ótimo, 28,2% foram avaliados como Bom e 22,4% como Regular.
A avaliação varia conforme o modelo de gestão. Entre as rodovias concedidas, 55% foram classificadas como Ótimo, 28,1% como Bom e 16% como Regular. Já na malha pública, 29,3% dos trechos receberam nota Ótimo, 28,3% foram considerados Bons e 40,6% ficaram na categoria Regular.
Os dados mostram uma proporção maior de trechos classificados como Ótimo entre as rodovias concedidas. Na rede administrada pelo poder público, a categoria Regular reúne a maior parcela dos segmentos avaliados.
No ranking das 20 rodovias mais bem avaliadas de São Paulo, 17 estão sob gestão da iniciativa privada, o equivalente a 85% da lista. Os outros três trechos são administrados diretamente pelo poder público.
Dos 20 trechos rodoviários, 12 receberam classificação Ótimo e oito foram avaliados como Bom. A pesquisa considera aspectos como pavimento, sinalização e geometria das vias para avaliar as condições da infraestrutura rodoviária brasileira.
Thiago Nunes, secretário executivo de Parcerias em Investimentos do Governo de SP, destaca o papel das concessões na qualidade do serviço. “Os resultados da CNT mostram a qualidade da infraestrutura rodoviária paulista e reforçam a importância de manter um programa contínuo de investimentos”, afirma, em nota.
Segundo a Secretaria de Parceria em Investimentos do governo paulista, a modernização da malha rodoviária é uma das prioridades do programa de parcerias e investimentos. Entre os projetos estão as concessões do Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana, Nova Raposo, Lote Paranapanema e Rota Mogiana, que somam aproximadamente R$ 36 bilhões em investimentos previstos ao longo dos contratos.
Os projetos contemplam obras de ampliação de capacidade, melhorias na segurança viária e modernização da infraestrutura em diferentes regiões do estado, diz a pasta. No modelo de concessões, os contratos estabelecem obrigações de investimentos, conservação, operação e atendimento aos usuários, sob acompanhamento do poder público.
A lista estadual da Pesquisa CNT de Rodovias 2026 reúne 17 trechos concedidos e três sob gestão pública. Os 12 primeiros receberam classificação Ótimo, a mais alta da pesquisa.
A Pesquisa CNT de Rodovias avalia as condições da infraestrutura rodoviária brasileira a partir de critérios relacionados ao pavimento, à sinalização e à geometria das vias.
A edição de 2026 reúne 535 trechos rodoviários, classificados em cinco categorias: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.
Glossário
O que é CNT?
Confederação Nacional do Transporte, entidade que realizou a Pesquisa CNT de Rodovias 2026 avaliando 535 trechos rodoviários brasileiros.
O que significa concessões?
Modelo de gestão onde a iniciativa privada opera e mantém rodovias por meio de contratos com o poder público, com obrigações de investimentos e qualidade do serviço.