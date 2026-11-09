Dez das 20 melhores rodovias do Brasil são concessões em São Paulo

São Paulo concentra 12 dos 20 trechos rodoviários mais bem avaliados do Brasil, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026, divulgada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta segunda-feira, 9. Desse grupo, dez estão sob concessão à iniciativa privada e dois são administrados pelo poder público. Todos foram classificados como ótimos, a nota máxima do levantamento.

O resultado coloca as concessões paulistas em destaque no ranking nacional. O número de trechos do estado entre os 20 melhores do país passou de dez, em 2025, para 12, em 2026. A liderança permanece com a Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Presidente Epitácio e Ourinhos, com 272 quilômetros pesquisados. O trecho manteve o primeiro lugar nacional e recebeu novamente classificação Ótimo.

Outro destaque é a Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), entre Barretos e Matão, que avançou da 12ª para a 5ª posição nacional. A Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), entre Cordeirópolis e São Paulo, aparece em sétimo lugar, enquanto a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Itirapina e Santa Cruz do Rio Pardo, ocupa a décima colocação.

Entre as rodovias administradas diretamente pelo poder público, a Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), entre Rubinéia e Mirassol, alcançou o terceiro lugar nacional, subindo duas posições em relação a 2025.

Como estão as rodovias de São Paulo?

Considerando toda a malha rodoviária paulista avaliada pela CNT, 48,8% dos trechos receberam classificação Ótimo, 28,2% foram avaliados como Bom e 22,4% como Regular.

A avaliação varia conforme o modelo de gestão. Entre as rodovias concedidas, 55% foram classificadas como Ótimo, 28,1% como Bom e 16% como Regular. Já na malha pública, 29,3% dos trechos receberam nota Ótimo, 28,3% foram considerados Bons e 40,6% ficaram na categoria Regular.

Os dados mostram uma proporção maior de trechos classificados como Ótimo entre as rodovias concedidas. Na rede administrada pelo poder público, a categoria Regular reúne a maior parcela dos segmentos avaliados.

Concessões dominam ranking estadual

No ranking das 20 rodovias mais bem avaliadas de São Paulo, 17 estão sob gestão da iniciativa privada, o equivalente a 85% da lista. Os outros três trechos são administrados diretamente pelo poder público.

Dos 20 trechos rodoviários, 12 receberam classificação Ótimo e oito foram avaliados como Bom. A pesquisa considera aspectos como pavimento, sinalização e geometria das vias para avaliar as condições da infraestrutura rodoviária brasileira.

Thiago Nunes, secretário executivo de Parcerias em Investimentos do Governo de SP, destaca o papel das concessões na qualidade do serviço. “Os resultados da CNT mostram a qualidade da infraestrutura rodoviária paulista e reforçam a importância de manter um programa contínuo de investimentos”, afirma, em nota.

Novas concessões rodoviárias

Segundo a Secretaria de Parceria em Investimentos do governo paulista, a modernização da malha rodoviária é uma das prioridades do programa de parcerias e investimentos. Entre os projetos estão as concessões do Lote Litoral Paulista, Rota Sorocabana, Nova Raposo, Lote Paranapanema e Rota Mogiana, que somam aproximadamente R$ 36 bilhões em investimentos previstos ao longo dos contratos.

Os projetos contemplam obras de ampliação de capacidade, melhorias na segurança viária e modernização da infraestrutura em diferentes regiões do estado, diz a pasta. No modelo de concessões, os contratos estabelecem obrigações de investimentos, conservação, operação e atendimento aos usuários, sob acompanhamento do poder público.

As 20 melhores rodovias de São Paulo

A lista estadual da Pesquisa CNT de Rodovias 2026 reúne 17 trechos concedidos e três sob gestão pública. Os 12 primeiros receberam classificação Ótimo, a mais alta da pesquisa.

A Pesquisa CNT de Rodovias avalia as condições da infraestrutura rodoviária brasileira a partir de critérios relacionados ao pavimento, à sinalização e à geometria das vias.

A edição de 2026 reúne 535 trechos rodoviários, classificados em cinco categorias: Ótimo, Bom, Regular, Ruim e Péssimo.