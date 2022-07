Governo confirma antecipação de Auxílio Brasil de R$ 600; veja calendário

O governo federal confirmou nesta segunda-feira, 25, a antecipação do calendário de pagamento do Auxílio Brasil em agosto. Esse será o primeiro mês que o benefício será de R$ 600, após a aprovação da PEC Eleitoral, que autoriza o governo a gastar R$ 41,2 bilhões para conceder benefícios a menos de três meses das eleições.

De acordo com o calendário, publicou em uma instrução normativa no Diário Oficial da União (DOU), o pagamento em agosto começará no dia 9, para o primeiro grupo. A divisão é feita a partir do número de inscrição social (NIS) de cada beneficiário.

Confira as datas de pagamento do Auxílio Brasil em agosto:

NIS 1: 9 de agosto

NIS 2 10 de agosto

NIS 3: 11 de agosto

NIS 4: 12 de agosto

NIS 5: 15 de agosto

NIS 6: 16 de agosto

NIS 7: 17 de agosto

NIS 8: 18 de agosto

NIS 9: 19 de agosto

NIS 0: 22 de agosto

