Governo brasileiro anuncia quitação de dívidas com ONU

O governo brasileiro informou nesta terça-feira, 24, que quitou todas as suas contribuições financeiras para orçamentos da Organização das Nações Unidas (ONU) e outros organismos internacionais.

De acordo com o Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o pagamento totalizou R$ 1,3 bilhão, valor destinado aos compromissos do país com várias instituições internacionais.

Detalhes dos pagamentos realizados

Em uma nota conjunta, os ministérios esclareceram que os pagamentos incluíram os três principais componentes do orçamento da ONU: o orçamento regular, as missões de paz e o Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais (IRMCT). O valor destinado à ONU foi de R$ 448,8 milhões.

“A quitação dos compromissos reflete o sólido apoio do país aos mandatos da ONU e ao multilateralismo, e decorre de esforço iniciado em 2023, quando, apenas no que se refere a missões de paz, foi pago mais de R$ 1,1 bilhão, em função de passivo acumulado desde anos anteriores”, segundo a nota.

Brasil no grupo seleto de países em dia com a ONU

Com a quitação das dívidas, o Brasil passou a fazer parte de um grupo de países que estão plenamente em dia com suas obrigações financeiras na ONU. Segundo o governo, essa atitude fortalece a presença do país no cenário global e reafirma seu compromisso com a cooperação internacional e com o multilateralismo.

Nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou na abertura do Conselho de Segurança da ONU. Em sua fala, Lula abordou temas como fome, guerras, metas de descarbonização e criticou o embargo econômico a Cuba e o poder das big techs.

Além disso, a nota emitida pelos ministérios também destacou que os pagamentos envolvem iniciativas relacionadas à preservação do meio ambiente, ao combate à mudança do clima e às missões de paz, alinhando-se aos pontos tratados no discurso presidencial.

“Ao honrar suas contribuições a organismos internacionais, o Brasil não apenas fortalece sua presença no cenário global, mas também reafirma seu compromisso com o multilateralismo e com a cooperação internacional”, conclui a nota.