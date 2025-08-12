Gleisi Hoffmann responde Trump e destaca relação equilibrada entre Brasil e China

Em um recado ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta terça-feira em postagem nas redes sociais que a China, maior parceiro comercial do país, nunca interferiu nas questões internas do Brasil. Gleisi comentava a ligação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na noite de segunda-feira para o presidente chinês Xi Jinping.

A importância da relação entre Brasil e China

"O telefonema do presidente Lula ao presidente da China, Xi Jinping, é a prova de que dois grandes países podem manter uma relação equilibrada e de mútuo respeito, em benefício de todos. China se tornou, nas últimas décadas, o maior parceiro comercial do Brasil e uma fonte de investimentos importantes e estratégicos em nosso país", afirmou Gleisi, acrescentando:

"Nunca houve imposições ou interferências em assuntos internos de cada parte nessa relação. Ao contrário: Brasil e China trabalham juntos pelo respeito ao multilateralismo para 'construir juntos um mundo mais justo e um planeta mais sustentável', como ressaltou Xi Jinping no telefonema. Esse é o espírito do Brics e de outras iniciativas multilateralistas tão necessárias no mundo de hoje".

A ligação entre Lula e Xi Jinping

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva telefonou na noite dessa segunda-feira ao líder chinês Xi Jinping. O telefonema durou cerca de uma hora e ocorreu um dia após o presidente americano, Donald Trump, dizer esperar que a China quadriplique a quantidade de soja que compra dos Estados Unidos. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil e a soja é o principal produto da pauta de exportação brasileira à China.

Os dois líderes "trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os recentes esforços pela paz entre Rússia e Ucrânia", segundo nota divulgada pelo Palácio do Planalto. Ambos concordaram sobre o papel do G20 e do BRICS na defesa do multilateralismo.

"O presidente Lula reiterou a importância que a China terá para o sucesso da COP 30 e no combate à mudança do clima. O presidente Xi indicou que a China estará representada em Belém por delegação de alto nível e que vai trabalhar com o Brasil para o êxito da conferência", prossegue a nota.

Os chefes de Estado também conversaram sobre as relações bilaterais entre os dois países e "comprometeram-se a ampliar o escopo da cooperação para setores como saúde, petróleo e gás, economia digital e satélites. Lula e Xi também manifestaram disposição em "identificar novas oportunidades de negócios entre as duas economias".