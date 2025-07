Gleisi Hoffmann diz que espera acordo após suspensão de decretos do IOF

Diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes suspender os decretos que alteraram o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), a ministra das Relações Internacionais, Gleisi Hoffmann, declarou nesta sexta-feira, 4, que o governo está disposto a negociar com o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF).

“Vamos aguardar que a audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes resulte em uma solução negociada sobre o decreto do IOF. O governo do presidente Lula não tem nenhum problema em conversar com o Congresso e com o STF, sempre buscou o diálogo nesta e em outras questões”, disse nas redes sociais.

A ministra também defendeu que o governo agiu com responsabilidade ao editar os decretos do IOF, com o objetivo de assegurar o cumprimento do arcabouço fiscal.

Segundo ela, a decisão do Supremo de suspender as medidas impõe a necessidade de um contingenciamento no orçamento, o que deve desacelerar a execução de diversas despesas previstas no Orçamento da União.

“Temos certeza de que a justiça tributária é o melhor caminho para o país e para as contas públicas, de forma que não sejam impactados os direitos do povo e dos trabalhadores”, concluiu.

Moraes decidiu suspender o decreto do Executivo que eleva a alíquota do IOF e a resolução aprovada pelo Congresso que barrava esse aumento. Para buscar uma saída consensual, o presidente do STF agendou uma audiência de conciliação no dia 15 de julho, com a presença de representantes do Palácio do Planalto, do Senado, da Câmara dos Deputados e da Procuradoria-Geral da República.