Governo eleva IOF para VGBL, para o crédito de empresas e operações cambiais

Crédito

- Crédito rural

- Crédito habitacional

- FIES (Financiamento Estudantil)

- Exportação e título de crédito à exportação

- Aquisição de motocicleta, motoneta e ciclomotor por pessoa física

- Aquisição de bens e serviços por pessoas com deficiência com renda de até 10 salários mínimos

- Cooperativas com operações até R$ 100 milhões/ano

- FINAME

- Adiantamento de salário ao empregado

- Fundos Constitucionais do Norte, Nordeste e Centro-Oeste

- CEF com penhor

- Aquisição de automóveis por pessoas com deficiência, desempregados ou subempregados (Projeto Balcão de Ferramentas)

- Programas de geração de emprego e renda

- Infraestrutura em concessões do governo federal

- Transferência de objeto de alienação fiduciária

- Gestão de fundos ou programas de governo federal, estadual, distrital ou municipal

- Adiantamento de resgate de apólice de seguro de vida e título de capitalização

- Adiantamento de câmbio exportação

- Programa de Desestatização

- Repasse de fundo ou programa do Governo Federal

- Devolução antecipada de IOF indevido

- Empréstimo de título como garantia de execução de serviços e obras públicas

- Adiantamento sobre cheque em depósito

- Financiamento de estocagem de álcool combustível

- Instituição financeira cobrindo saldo devedor em outra

- Estoques reguladores

- Entre instituições financeiras

- FINEP

- Política de Garantia de Preços Mínimos – EGF

- Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE

- Diplomatas e missões, Itaipu binacional

- Com títulos de mercadorias depositadas para exportação