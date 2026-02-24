Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gilmar Mendes limita 'penduricalhos' e exige lei nacional para pagamento de verbas

Relator aponta desequilíbrio e falta de controle na concessão de verbas indenizatórias

Penduricalhos no Judiciário: decisão do STF impõe lei nacional para pagamento de verbas indenizatórias. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Penduricalhos no Judiciário: decisão do STF impõe lei nacional para pagamento de verbas indenizatórias. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 07h39.

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, em liminar concedida nesta segunda-feira, 23, que verbas de natureza indenizatória só podem ser pagas a membros do Judiciário e do Ministério Público quando houver previsão expressa em lei aprovada pelo Congresso Nacional.

A decisão fixa prazo de 60 dias para que tribunais e Ministérios Públicos estaduais suspendam pagamentos criados com base em leis estaduais.

Na liminar, o ministro também delimitou que a atuação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público deve se restringir à edição de atos normativos para regulamentar apenas o que estiver previsto em lei, com indicação explícita da base de cálculo, do percentual e do teto dos benefícios.

Em alinhamento com decisão anterior do ministro Flávio Dino, Mendes estabeleceu ainda um prazo de 45 dias para que tribunais estaduais e federais e Ministérios Públicos estaduais e federais suspendam o pagamento de verbas criadas por decisões administrativas ou por atos normativos secundários.

Pagamentos fora da lei poderão gerar punições

Após o término dos prazos fixados, somente poderão ser pagos aos membros do Judiciário e do Ministério Público os benefícios previstos em lei nacional e, quando necessário, regulamentados por ato conjunto do CNJ e do CNMP.

Segundo o relator, pagamentos feitos em desacordo com a decisão, após os prazos estabelecidos, poderão ser caracterizados como ato atentatório à dignidade da Justiça, com investigação nas esferas administrativa, disciplinar e penal, além da obrigação de devolução dos valores.

Lula veta 'penduricalhos' em reajuste de servidores do Congresso e TCU

Na decisão, Mendes apontou a existência de “enorme desequilíbrio” na concessão das verbas indenizatórias, conhecidas como “penduricalhos”, e destacou a dificuldade de controle na criação desses pagamentos. Para o ministro, o cenário reforça a necessidade de uniformização nacional das regras.

Vínculo ao teto constitucional e risco de distorções

O ministro lembrou que a Constituição vincula a remuneração dos magistrados a 90% do subsídio dos ministros do STF, que é o teto do funcionalismo público. Assim, reajustes no subsídio dos ministros da Corte repercutem automaticamente na remuneração da magistratura.

De acordo com o relator, esse mecanismo busca assegurar a independência do Judiciário, evitando que a carreira fique sujeita a pressões políticas locais.

Gilmar Mendes afirmou que o caráter nacional e a isonomia do Judiciário são incompatíveis com a possibilidade de cada tribunal criar verbas indenizatórias por decisão administrativa, ato normativo interno ou proposta de lei local.

Estados ficam impedidos de criar novas verbas indenizatórias

Na decisão, o ministro vedou a criação de novas verbas indenizatórias por Estados, seja por meio de leis, atos normativos secundários ou decisões administrativas.

A liminar também bloqueia a atuação inovadora ou regulamentar de outros órgãos federais, como o Conselho da Justiça Federal, para instituir esse tipo de pagamento sem respaldo em lei nacional.

A liminar foi concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6606 e ainda será submetida ao referendo do Plenário do STF, quando o relator apresentará voto para a conversão da medida em julgamento de mérito.

*Com informações do O Globo 

Acompanhe tudo sobre:Gilmar MendesSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Novas tarifas de Trump entram em vigor hoje — o que muda para o Brasil?

Após protestos, Lula revoga decreto de concessão de hidrovias na Amazônia

Podemos nos unir para ganhar no 1º turno, diz presidente do PL

Defesa Civil de SP reforça alerta de chuvas intensas e estende Gabinete de Crise até quinta-feira

Mais na Exame

Ciência

A história do Macaco Punch: por que mães podem rejeitar filhotes?

Negócios

Rumo aos R$ 2 bilhões: o plano do Grupo Sabin para digitalizar a saúde no Brasil

Mercados

IPO bilionário da SpaceX pode sufocar mercado

Brasil

Novas tarifas de Trump entram em vigor hoje — o que muda para o Brasil?