Galo da Madrugada, Salvador e Sambódromo: o giro de Lula no Carnaval

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste sábado, 14, do bloco Galo da Madrugada no Recife ao lado do prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB).

Essa foi a primeira parada do petista em um giro a algumas das maiores comemorações de carnaval do Brasil.

No desfile, além de Campos, Lula foi acompanhado pela governadora do estado, Raquel Lyra. Ambos devem ser adversários na disputa pelo governo pernambucano em outubro.

Lula mantém boa relação com Lyra, mas o palanque do presidente no estado, onde o petista nasceu e tradicional reduto eleitoral, deve ser liderado pelo PSB, de Campos.

Na noite de hoje, Lula estará no camarote do governo no circuito Campo Grande, em Salvador. Será acompanhado do senador Jaques Wagner (PT) e do ministro da Casa Civil, Rui Costa.

Lula na Sapucaí

No domingo, 15, Lula fará sua participação mais comentada no carnaval: assistirá ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, cujo enredo homenageia sua trajetória política.

A agremiação, estreante no Grupo Especial, levará à Marquês de Sapucaí a história do petista — da infância no sertão à chegada ao Planalto — em um desfile que já extrapolou o sambódromo.

O enredo, que narra a vida do petista da infância no sertão até a chegada ao Planalto, é visto pelos dirigentes da escola como uma homenagem a políticas públicas que teriam beneficiado parte da comunidade da agremiação.

O tema, que foi alvo de ampla crítica da oposição e até posicionamento oficial do Palácio do Planalto para ministros, antecipará a campanha eleitoral.

Durante a semana, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou pedidos liminares contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT e a escola de samba Acadêmicos de Niterói por propaganda eleitoral antecipada.

Os partidos Novo e Missão acionaram o TSE para pedir a proibição de trechos do samba-enredo que fazem referência a jingles de campanhas do PT, à participação do presidente Lula e ao compartilhamento de imagens do desfile.

As siglas também solicitaram a condenação dos envolvidos e a aplicação de multa de R$ 9,65 milhões.

Os ministros acompanharam o voto da relatora, a ministra Estella Aranha. Além da relatora, votaram pela rejeição da ação: André Mendonça, Cármen Lúcia, Antonio Carlos Ferreira, Villas Bôas Cueva e Floriano de Azevedo Marques

Na segunda-feira, 16, o presidente retorna a Brasília, onde se preparará para sua próxima viagem internacional.

Na terça-feira, 17, ele embarca para visitas de Estado na Índia e na Coreia do Sul.