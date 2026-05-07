Brasil terá 158 milhões de eleitores nas eleições de 2026

O Brasil terá mais de 158 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições gerais de 2026, segundo balanço divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira, 7.

O número consolida os dados do cadastro eleitoral após o fechamento do prazo para emissão, regularização e transferência do título, a exatos 150 dias do primeiro turno.

Segundo o tribunal, 88,78% do eleitorado já possui biometria cadastrada, o equivalente a 140 milhões de pessoas. O número foi destacado pela presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, como um avanço na segurança e na integridade do processo eleitoral brasileiro.

O balanço também mostra que, desde a reabertura do cadastro eleitoral no fim de 2024, a Justiça Eleitoral realizou cerca de 15 milhões de atendimentos em todo o país.

Nesse período, foram registrados 5 milhões de novos alistamentos, 3 milhões de transferências de domicílio eleitoral e 8 milhões de revisões cadastrais. Além disso, 125 mil jovens eleitores passaram a integrar o sistema eleitoral brasileiro.

Eleições Gerais 2026

As eleições de 2026 vão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, enquanto o segundo turno, nos cargos em que houver necessidade, ocorrerá em 25 de outubro.

O calendário eleitoral entra agora em uma nova fase voltada aos partidos e pré-candidatos. Entre 20 de julho e 5 de agosto, as legendas deverão realizar convenções partidárias para definir candidaturas e coligações.

Já o prazo para registro das candidaturas termina em 15 de agosto, enquanto a campanha eleitoral começará oficialmente em 16 de agosto.