Frio intenso e chuva chegam às regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta semana

A partir desta segunda-feira, o avanço de uma forte frente fria chega ao centro-sul do Brasil, trazendo chuva e queda de temperatura em algumas regiões. De acordo com a análise meteorológica do ClimaTempo, há alerta para temporais principalmente no litoral norte gaúcho, leste catarinense e interior do Paraná. No sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro também enfrentarão frio.

A chuva também pode vir forte em Curitiba e Porto Alegre, devido a um sistema de baixa pressão e fluxo de ventos instáveis. A previsão é de céu nublado, ventania e frio no decorrer do dia. A temperatura pouco varia e deve ficar entre 13ºC e 17ºC na maioria das cidades.

No Sudeste, o destaque é a temperatura mais baixa em São Paulo, sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. O tempo fica instável nestas áreas, com predomínio de céu nublado e com chuva em vários momentos. Há risco de temporal no oeste paulista e chuva moderada a forte em outros pontos, como na cidade de São Paulo, onde a temperatura fica entre 15ºC e 19ºC nesta segunda. No centro-sul do Rio De Janeiro a chuva só chega à noite, prometendo refrescar o clima seco do fim de semana.

Na região Centro-Oeste há risco para temporais em Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso. A previsão é de tempo bastante instável nestas regiões. Também é prevista pancadas de chuvas isoladas nas demais áreas de Mato Grosso e no sul de Goiás. No Distrito Federal e norte de Goiás a previsão ainda é de sol e tempo firme, mas há chance de chuva ainda nesta semana em Brasília.

No Norte a chuva atinge Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e litoral do Pará. Pontualmente pode chover forte. As demais áreas, no centro-sul do Pará e no Tocantins, ainda não chove nesta segunda.

Os ventos que sopram contra a costa na região Nordeste do país podem provocar chuva no litoral, mas os volumes não são elevados. As precipitações não devem causar riscos de deslizamentos e enchentes. Só chove do litoral de Alagoas ao do Ceará, no sul da Bahia e no litoral do Maranhão, mas são volumes baixos. Faz sol por todas as áreas e o calor continua.

Previsão para terça-feira

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o processo de formação de uma frente fria manterá o tempo muito instável na terça-feira, em todas as áreas afetas nesta segunda. Há previsão de temporais em áreas do centro-sul do Brasil e a tendência é que as temperaturas continuem em queda nessas áreas.

Previsão para quarta-feira

Na quarta-feira, há uma pequena chance de ocorrência de neve na Serra Catarinense, de acordo com o Inmet. O dia também deverá ser marcado por ventos muito fortes, podendo superar os 80 km/h, entre o litoral da Região Sul e o litoral de São Paulo.

Entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11) há uma possibilidade de chuva em áreas onde a estiagem supera os 80 dias, como no centro e sul de Goiás e no Distrito Federal.

