O empresário e deputado federal Paulinho Freire (União Brasil) lidera a corrida eleitoral para prefeitura de Natal com 39,1% das intenções de voto, segundo pesquisa da empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, 25. O ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD) aparece em segundo lugar com 29,2%.

Em terceiro está a deputada federal Natália Bonavides (PT), que soma 17,1%, enquanto Rafael Motta (Avante) tem 3,2%. Os demais candidatos somaram menos de 1%. Os votos brancos e nulos totalizam 5,7%, e 4,8% dos eleitores se declaram indecisos.

Essa é a segunda pesquisa do instituto sobre a disputa na capital potiguar. A anterior, divulgada em agosto, mostrava dois cenários com nomes distintos. Carlos Eduardo aparecia no primeiro lugar em ambos, com 34% a 37% das intenções de voto, seguido por Freire, que registrava de 21% a 23% e Natalia, com 15% a 16%. Os estudos, porém, não podem ser comparados por terem nomes diferentes.

Pesquisa para prefeito em Natal:

Paulinho Freire (União Brasil): 39,1%

Carlos Eduardo Alves (PSD): 29,2%

Natália Bonavides (PT): 17,1%

Rafael Motta (Avante): 3,2%

Nando Poeta (PSTU): 0,7%

Hero (PRTB): 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,7%

Indecisos: 4,8%

Segundo turno

A Futura Inteligência também simulou três cenários de segundo turno. No confronto entre Paulinho Freire e Carlos Eduardo, Freire aparece numericamente na frente com 43,3% das intenções de voto contra 39,1% de Carlos Eduardo. De acordo com a margem de erro, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados.

Em uma disputa entre o candidato do União com Natália Bonavides, Freire lideraria com 57,0% contra 27,7% da petista. Já em um eventual segundo turno entre Carlos Eduardo e Natália Bonavides, o candidato do PSD venceria com 52,0%, enquanto a deputada federal ficaria com 25,3%.

Cenário 1:

Paulinho Freire: 43,3%

Carlos Eduardo: 39,1%

Branco/Nulo: 13,0%

Indecisos: 4,6%

Cenário 2:

Carlos Eduardo: 52,0%

Natália Bonavides: 25,3%

Branco/Nulo: 20,2%

Indecisos: 2,4%

Cenário 3:

Paulinho Freire: 57,0%

Natália Bonavides: 27,7%

Branco/Nulo: 12,7%

Indecisos: 2,6%

A pesquisa foi registrada no TSE como RN-06814/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 19 e 23 de setembro, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de quatro pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Quando vai ser a eleição para prefeito?

As eleições municipais de 2024 vão acontecer no dia 6 de outubro de 2024, o primeiro domingo do mês. Já o segundo turno, se houver, deve acontecer no último domingo do mês, dia 27 outubro, nas cidades com mais de 200.000 eleitores em que a candidata ou candidato mais votado à prefeitura não tenha atingido a maioria absoluta, isto é, metade mais um dos votos válidos (excluídos brancos e nulos).