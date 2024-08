Uma pesquisa realizada pela empresa 100% Cidades, em parceria com a Futura Inteligência, divulgada à EXAME nesta terça-feira, 13, indica que o ex-prefeito Carlos Eduardo Alves (PSD) lidera com 37,1% das intenções de voto na eleição para a prefeitura de Natal. Paulinho Freire (União Brasil) aparece como segundo colocado, com 21,7%.

Natália Bonavides (PT) ocupa a terceira posição, com 15,8% das intenções de voto. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, não há empate técnico entre os principais concorrentes.

Intenções de voto em Natal

Cenário 1:

Carlos Eduardo Alves (PSD): 37,1%

37,1% Paulinho Freire (União Brasil): 21,7%

21,7% Natália Bonavides (PT): 15,8%

15,8% Rafael Motta (Avante): 5,4%

5,4% Camila Barbosa (PSOL): 1,3%

1,3% Nando Poeta (PSTU): 0,2%

0,2% Ninguém/Branco/Nulo: 10,8%

10,8% Indecisos: 7,8%

Cenário 2:

Carlos Eduardo Alves (PSD): 34,6%

34,6% Paulinho Freire (União Brasil): 23,9%

23,9% Natália Bonavides (PT): 16%

16% Rafael Motta (Avante): 7,7%

7,7% Nando Poeta (PSTU): 0,3%

0,3% Ninguém/Branco/Nulo: 9,7%

9,7% Indecisos: 7,8%

Cenário espontâneo

No cenário espontâneo, quando não são apontados aos entrevistados as opções de nomes para votar, o resultado ficou assim:

Carlos Eduardo Alves (PSD): 22,7%

22,7% Paulinho Freire (União Brasil): 18,8%

18,8% Natália Bonavides (PT): 9,9%

9,9% Rafael Motta (Avante): 0,6%

0,6% Ninguém/Branco/Nulo: 8,5%

8,5% Indecisos: 38,3%

Segundo turno e rejeição

Nas duas simulações de segundo turno testadas na pesquisa, o candidato do PSD sairia vitorioso. Carlos Eduardo Alves marca 51,3% contra Paulinho Freire. E tem 55% ante 23,5% dos votos de Natalia Bonavides.

A Futura Inteligência também consultou os eleitores sobre quais candidatos à prefeitura da capital potiguar eles não votariam de jeito nenhum. Natália Bonavides é a mais rejeitada, com 45,2%, seguida por Carlos Eduardo Alves, com 24,3%, e Paulinho Freire, com 21,6%. Rafael Motta tem uma rejeição de 18,6%, enquanto Nando Poeta e Camila Barbosa registram rejeições menores.

Na pesquisa, os entrevistados também apontaram que a saúde deve ser a prioridade do próximo prefeito de Natal. A área foi citada por 50,9% dos eleitores, seguida pela educação, com 39%, e a segurança pública, com 26,3%.

A pesquisa foi registrada no TSE como RN-08054/2024 e realizou 600 entrevistas, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4,0 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.