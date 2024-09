O atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo (MDB), lidera a disputa pela prefeitura de Porto Alegre com 52,9% das intenções de voto, segundo pesquisa do instituto Futura Inteligência, em parceria com a empresa 100% Cidades, divulgada nesta terça-feira, 25.

Na segunda posição, Maria do Rosário (PT) aparece com 21,2%, seguida por Juliana Brizola (PDT), que registra 16,3%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, as duas candidatas estão tecnicamente empatadas.

Felipe Camozzato (NOVO) e os demais candidatos não passam de 1%. Os entrevistados que afirmam que vão votar em branco ou nulo somam 2,5%, enquanto os indecisos são 3,2%.

Na comparação com o levantamento anterior do Futura, divulgado no fim de agosto, Melo cresceu 13,1 pontos percentuais, enquanto Rosário teve uma variação negativa de 2,4 pontos percentuais. Brizola cresceu seis pontos percentuais, enquanto Camozzato teve uma oscilação negativa de 0,8 ponto percentual.

Pesquisa para prefeito de Porto Alegre

Sebastião Melo (MDB): 52,9%

Maria Do Rosário (PT): 21,2%

Juliana Brizola (PDT): 16,3%

Felipe Camozzato (NOVO): 3,4%

Luciano Do Mlb (UP): 0,3%

Carlos Alan (PRTB): 0,1%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 2,5%

NS/NR/Indeciso: 3,2%

* Por causa do arredondamento, a soma das porcentagens é de 99,9%, e não 100%.

Espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista com candidatos, Melo tem 48,5%, Rosário, 19,6%, enquanto Brizola aparece com 8,7%. O cenário mostra que 14,2% ainda estão indecisos em quem votar no dia 6 de outubro.

Sebastião Melo: 48,5%

Maria do Rosário: 19,6%

Juliana Brizola: 8,7%

Felipe Camozzato: 2,1%

Luciano do Mlb: 0,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 5,8%

Outros: 0,8%

NS/NR/Indeciso: 14,2%

Segundo turno

A Futura simulou três cenários de segundo turno. Melo vence Maria do Rosário por 62,7% a 31,2% e na dipusta com Brizola, aparece com 57,4% contra 37,9%.

1º Cenário:

Sebastião Melo: 62,7%

Maria do Rosário: 31,2%

Ninguém/Branco/Nulo: 4,4%

NS/NR/Indeciso: 1,7%

2º Cenário:

Sebastião Melo: 57,4%

Juliana Brizola: 37,9%

Ninguém/Branco/Nulo: 3,2%

NS/NR/Indeciso: 1,6%

3º Cenário:

Juliana Brizola: 46,4%

Maria do Rosário: 30,1%

Ninguém/Branco/Nulo: 22,6%

NS/NR/Indeciso: 1%

A pesquisa Futura/100% Cidades foi registrada no TSE como RS-04591/2024 e ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 23 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.