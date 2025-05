Fraude do INSS: agente da PF é alvo de operação e é pego com US$ 200 mil em casa

Um agente da Polícia Federal suspeito de envolvimento em um esquema de fraudes em aposentadorias e pensões foi pego com US$ 200 mil em espécie durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na semana passada. Na ocasião, a PF realizou uma operação junto com a Controladoria-Geral da República (CGU) no âmbito de uma investigação sobre um esquema nacional de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado e demitido no mesmo dia.

O agente foi identificado pela investigação como Philipe Roters Coutinho. Ele aparece em imagens de câmera de segurança no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde é lotado, escoltando em uma área de segurança do local o então procurador-geral do INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho e Danilo Trento, empresário que chegou a ser investigado pela CPI da Covid do Senado, em 2021, nas apurações sobre venda de uma vacina indiana ao Ministério da Saúde.

"Não bastasse isso, os indigitados embarcam em viatura ostensiva da polícia federal, para uso exclusivo em serviço por policiais federais", diz a PF em relatório encaminhado ao Judiciário.

Trento acompanhou Virgílio e teria pago por sua passagem em um voo de Brasília a São Paulo em 28 de novembro de 2024, segundo a PF. Na sequência, o procurador-geral embarca em um voo executivo a Curitiba. Procurada, a defesa de Oliveira Filho informou que não iria se manifestar, pois só agora teve acesso aos autos.

Ao GLOBO, Danilo Trento negou que tenha pago pela passagem de Oliveira Filho e disse que o encontro dos dois foi uma coincidência.

— Naquele dia, o aeroporto de Congonhas ficou fechado por causa de uma tempestade e tive de pegar outro voo, mais tarde. Virgílio se sentou ao meu lado nesse outro voo, por coincidência, Na chegada a São Paulo, ele me disse que estava atrasado para o hangar. Pedi ao Philipe para dar uma carona a ele, mas não embarquei. As câmeras do aeroporto vão mostrar que eu não o acompanhei no voo executivo. Não tenho nada a ver com isso — disse.

Procurado, o agente Philipe Roters Coutinho disse que não conhece Oliveira Filho, apenas Trento. Afirmou que Trento "desembarcou muito atrasado do voo comercial e pediu que eu o levasse à área de viação executiva de forma a não perder o slot do voo". Ele não se manifestou sobre o valor apreendido na busca e apreensão.

"Não possuo qualquer vínculo com as questões relativos ao INSS, sendo esta a primeira e única vez que encontrei o Sr. Vírgilio de Oliveira. Tais fatos podem ser facilmente comprovados com a obtenção dos horários dos voos e das imagens referidas. Destaco que as imagens mostram que primeiro cumprimentei Danilo Trento, este sim meu conhecido", afirmou em nota.

No relatório sobre a atividade, a PF afirma que teria havido “ilegalidade da conduta” do agente, que possui “movimentações em viagens com perfil de compra atípico, consubstanciadas em deslocamentos com compra de passagens ‘em cima da hora’ e voos ‘bate/volta’, principalmente para Brasília”.

O relatório aponta para “uma aparente engrenagem criminosa com ramificação na Polícia Federal, contando com a participação do agente”.

"Em relação às viagens de Brasília, destaco que o inquérito menciona apenas quatro viagens, sendo duas para Brasília, uma para Salvador, minha terra natal, e uma para Vitória, sendo que sequer embarquei nesta", diz o agente.