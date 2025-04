Após escândalo de fraude, Lula escolhe novo presidente do INSS; saiba quem é

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o procurador federal Gilberto Waller Júnior para o cargo de presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial desta quarta, de acordo com o Palácio do Planalto.

"Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais com pós-graduação em Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, Gilberto Waller ingressou no Poder Público como procurador do INSS em 1998, tendo ocupado os cargos de corregedor-geral do INSS de 2001 a 2004 e subprocurador-geral do INSS de 2007 a 2008", afirma nota do governo.

O Palácio diz que Waller Júnior, na Controladoria-Geral da União, ocupou a função de ouvidor-geral da União de março de 2016 a janeiro de 2019 e de corregedor-geral da União de 2019 a 2023. Atualmente, ocupa o cargo de corregedor da Procuradoria-Geral Federal, órgão da Advocacia Geral da União.