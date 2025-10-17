FMI estima que tarifaço de Trump deve ter efeito pequeno sobre o Brasil

As tarifas mais altas dos Estados Unidos devem ter um efeito relativamente pequeno sobre a economia brasileira. A declaração consta da edição de outubro do Regional Economic Outlook para o Hemisfério Ocidental divulgado nesta sexta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).

Segundo o relatório, isso se deve a diversos fatores entre os quais o fato de os EUA serem o terceiro maior mercado de exportação do Brasil (cerca de 12%), atrás da China (30%) e da União Europeia (14%); e de os produtos afetados representarem cerca de 36% das exportações brasileiras para os EUA.

Commodities

Além disso, diz o relatório, muitos desses produtos são commodities, que podem ser redirecionados para outros mercados.