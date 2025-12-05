Por que a Bolsa cai após Flávio Bolsonaro confirmar candidatura à presidência

O Ibovespa não só perdeu o patamar recorde de 165 mil pontos que havia alcançado no começo da manhã, como também caminha para apagar os ganhos acumulados ao longo da semana. O principal índice do mercado acionário brasileiro sofreu um revés com a notícia de que o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) vai disputar a eleição presidencial do ano que vem. A informação veio, primeiro, do portal Metrópoles, mas foi confirmada momentos depois pelo próprio Flávio em suas redes sociais.

Um estrategista que a EXAME ouviu diz que o mercado não acredita em uma vitória do senador no segundo turno das eleições, diminuindo as chances de uma alternância de poder.

"Um filho de Bolsonaro pode chegar ao segundo turno, mas não seria competitivo para vencer", afirma. "Acabaria atrapalhando a candidatura de um dos governadores, que é o desejo do mercado".

Para Felipe Sant'Anna, especialista em investimentos do grupo Axia Investing, a queda desta sexta-feira pode ser considerada "a primeira amostra de volatilidade de 2026".

"O mercado aguardava um apoio a Tarcísio e uma coalizão da direita em torno do nome dele", afirmou.

Para Flávio Conde, analista da Levante Investimentos, a escolha de Flávio Bolsonaro é ruim pelo risco de dividir votos da direita e centro, fortalecendo a continuidade do atual governo no segundo turno.

"As pesquisas indicam que boa parte dos eleitores quer alguém que não tenha o sobrenome Bolsonaro que perdeu muita força e se tornou um 'tirador' de votos", afirma.

Às 16h16 (horário de Brasília), o Ibovespa caia mais de 4%, aos 157.749 pontos. O dólar disparava 3% a R$ 5,467.