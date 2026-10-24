Flávio Bolsonaro encerra campanha do segundo turno com ato na Barra da Tijuca

RIO DE JANEIRO - O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, realizou neste sábado, 24, seu último ato de campanha nas ruas antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para domingo, 25.

A manifestação ocorreu na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde milhares de apoiadores se reuniram.

A concentração começou às 14h e reuniu apoiadores, motociclistas e caminhonetes. O ato, chamado de “Bloco do 22”, incluiu uma carreata com trajeto previsto de menos de um quilômetro, da Praça do Ó até a entrada do condomínio Vivendas da Barra, onde a família Bolsonaro tem uma casa.

Os apoiadores do senador usavam palavras de ordem e músicas para expressar seu endosso à candidatura do PL, como "quem fica parado é petista disfarçado", "tchau, tchau, PT!" e "inimigo do PT".

Havia na multidão diversos "caixões de papelão" vermelhos com escritos como "Fora Lula", "Fora PT", em um claro ato de rejeição ao atual presidente e concorrente de Flávio, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apoiadores de Flávio na Barra da Tijuca (Ivan Martínez-Vargas/EXAME/Exame)

Flávio Bolsonaro reúne aliados no último ato no Rio

No Rio de Janeiro, Flávio esteve acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), e do senador Deltan Dallagnol (Novo), ex-procurador da Operação Lava-Jato.

Mais cedo, o candidato participou de uma motociata em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A mobilização saiu da Praça do Papa e seguiu até a Praça da Liberdade, onde apoiadores se concentraram.

Tarcísio, Nikolas e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), também participaram do ato.

Campanha de rua termina às 22h deste sábado

Este sábado é o último dia para a realização de caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material gráfico de campanha para os dois candidatos à presidência. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas atividades estão permitidas até as 22h.

O segundo turno será realizado neste domingo, 25. A votação no Brasil começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília.