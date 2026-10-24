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Flávio Bolsonaro encerra campanha do segundo turno com ato na Barra da Tijuca

Candidato do PL esteve no Rio após participar de motociata em Belo Horizonte

Flávio durante ato no Rio de Janeiro neste sábado, 24

Flávio durante ato no Rio de Janeiro neste sábado, 24

Ana Dayse e Ivan Martínez-Vargas

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 17h14.

Última atualização em 24 de outubro de 2026 às 17h14.

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RIO DE JANEIRO - O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, realizou neste sábado, 24, seu último ato de campanha nas ruas antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, marcado para domingo, 25.

A manifestação ocorreu na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde milhares de apoiadores se reuniram.

A concentração começou às 14h e reuniu apoiadores, motociclistas e caminhonetes. O ato, chamado de “Bloco do 22”, incluiu uma carreata com trajeto previsto de menos de um quilômetro, da Praça do Ó até a entrada do condomínio Vivendas da Barra, onde a família Bolsonaro tem uma casa.

Os apoiadores do senador usavam palavras de ordem e músicas para expressar seu endosso à candidatura do PL, como "quem fica parado é petista disfarçado", "tchau, tchau, PT!" e "inimigo do PT".

Havia na multidão diversos "caixões de papelão" vermelhos com escritos como "Fora Lula", "Fora PT", em um claro ato de rejeição ao atual presidente e concorrente de Flávio, Luiz Inácio Lula da Silva.

Apoiadores de Flávio na Barra da Tijuca (Ivan Martínez-Vargas/EXAME/Exame)

Flávio Bolsonaro reúne aliados no último ato no Rio

No Rio de Janeiro, Flávio esteve acompanhado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL), e do senador Deltan Dallagnol (Novo), ex-procurador da Operação Lava-Jato.

Mais cedo, o candidato participou de uma motociata em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A mobilização saiu da Praça do Papa e seguiu até a Praça da Liberdade, onde apoiadores se concentraram.

Tarcísio, Nikolas e o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos), também participaram do ato.

Campanha de rua termina às 22h deste sábado

Este sábado é o último dia para a realização de caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material gráfico de campanha para os dois candidatos à presidência. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), essas atividades estão permitidas até as 22h.

O segundo turno será realizado neste domingo, 25. A votação no Brasil começa às 8h e termina às 17h, pelo horário de Brasília.

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