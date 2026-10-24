Quem está na frente em 2026 na pesquisa que se aproximou da diferença da eleição de 2022

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro aparece com 50,7% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula, que registra 49,3%, segundo pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026. A diferença de 1,4 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que configura empate técnico. O levantamento ouviu 2.032 pessoas entre 21 e 23 de outubro. Em 2022, a última pesquisa do instituto antes do segundo turno apresentou números próximos ao resultado oficial da eleição presidencial.

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada em outubro. O levantamento atribui 50,7% dos votos válidos a Flávio e 49,3% a Lula, uma diferença de 1,4 ponto percentual.

A vantagem, porém, está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa. Por isso, o resultado configura empate técnico entre os dois candidatos.

Como estão as intenções de voto para presidente em 2026?

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Brancos e nulos somam 5,8%, enquanto 2,9% não souberam responder.

Quando são considerados apenas os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 50,7%, ante 49,3% do presidente.

O que a pesquisa CNT/MDA acertou em 2022?

Na última pesquisa CNT/MDA antes do segundo turno de 2022, divulgada em 29 de outubro, Lula tinha 51,1% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 48,9%. A diferença estimada era de 2,2 pontos percentuais.

O resultado oficial ficou próximo dos números do levantamento. Lula venceu a eleição com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A distância final entre os dois foi de 1,8 ponto percentual.

Assim, a pesquisa de 2022 ficou a 0,2 ponto percentual do resultado final de cada candidato. Na disputa projetada para 2026, a diferença entre Flávio e Lula também é estreita, mas a vantagem numérica aparece do lado oposto.

Como foi feita a pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026?

A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.032 pessoas em 140 municípios, entre 21 e 23 de outubro de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.