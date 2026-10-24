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Quem está na frente em 2026 na pesquisa que se aproximou da diferença da eleição de 2022

Na simulação de segundo turno da CNT/MDA, Flávio Bolsonaro tem 50,7% dos votos válidos, ante 49,3% do atual presidente

Levantamento aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, com vantagem numérica do senador de 1,4 ponto percentual (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

Levantamento aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, com vantagem numérica do senador de 1,4 ponto percentual (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15h50.

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RESUMO ＋

Flávio Bolsonaro aparece com 50,7% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula, que registra 49,3%, segundo pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026. A diferença de 1,4 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que configura empate técnico. O levantamento ouviu 2.032 pessoas entre 21 e 23 de outubro. Em 2022, a última pesquisa do instituto antes do segundo turno apresentou números próximos ao resultado oficial da eleição presidencial.

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada em outubro. O levantamento atribui 50,7% dos votos válidos a Flávio e 49,3% a Lula, uma diferença de 1,4 ponto percentual.

A vantagem, porém, está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa. Por isso, o resultado configura empate técnico entre os dois candidatos.

Como estão as intenções de voto para presidente em 2026?

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Brancos e nulos somam 5,8%, enquanto 2,9% não souberam responder.

Quando são considerados apenas os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 50,7%, ante 49,3% do presidente.

O que a pesquisa CNT/MDA acertou em 2022?

Na última pesquisa CNT/MDA antes do segundo turno de 2022, divulgada em 29 de outubro, Lula tinha 51,1% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 48,9%. A diferença estimada era de 2,2 pontos percentuais.

O resultado oficial ficou próximo dos números do levantamento. Lula venceu a eleição com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A distância final entre os dois foi de 1,8 ponto percentual.

Assim, a pesquisa de 2022 ficou a 0,2 ponto percentual do resultado final de cada candidato. Na disputa projetada para 2026, a diferença entre Flávio e Lula também é estreita, mas a vantagem numérica aparece do lado oposto.

Como foi feita a pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026?

A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.032 pessoas em 140 municípios, entre 21 e 23 de outubro de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Perguntas frequentes

Quem está na frente na pesquisa CNT/MDA para presidente em 2026? ＋

Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno, com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% do presidente. A diferença é de 1,4 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que caracteriza empate técnico.

Flávio Bolsonaro e Lula estão tecnicamente empatados? ＋

Sim. Segundo a pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026, a diferença entre os dois candidatos é de 1,4 ponto percentual nos votos válidos. Como o levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os resultados configuram empate técnico.

Qual é a intenção de voto de Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno? ＋

Na pesquisa estimulada, Flávio Bolsonaro tem 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Brancos e nulos somam 5,8%, e 2,9% dos entrevistados não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, os percentuais são de 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula.

O que são votos válidos em uma pesquisa eleitoral? ＋

Os votos válidos consideram apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo respostas de voto branco, nulo e indecisos. Esse cálculo permite comparar os percentuais da pesquisa com o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado de uma eleição presidencial.

A pesquisa CNT/MDA acertou o resultado da eleição presidencial de 2022? ＋

A última pesquisa CNT/MDA antes do segundo turno de 2022 apontou Lula com 51,1% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 48,9%. No resultado oficial, Lula obteve 50,90%, contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença entre os percentuais estimados e os resultados finais foi de 0,2 ponto percentual para cada candidato.

Qual é a margem de erro da pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026? ＋

A pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento entrevistou 2.032 pessoas em 140 municípios brasileiros, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2026.

Quando foi divulgada a pesquisa CNT/MDA para presidente em 2026? ＋

A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião foi realizada entre 21 e 23 de outubro de 2026 e divulgada em outubro. O levantamento apresenta uma simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula e retrata as intenções de voto dos entrevistados no período de coleta, sem representar uma previsão do resultado eleitoral.

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