Quem está na frente em 2026 na pesquisa que se aproximou da diferença da eleição de 2022

Levantamento aponta disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, com vantagem numérica do senador de 1,4 ponto percentual (Ricardo Stuckert/Vittor Sales/Montagem/Flickr)
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Publicado em 24 de outubro de 2026 às 15h50.
Flávio Bolsonaro aparece com 50,7% dos votos válidos em uma simulação de segundo turno contra Lula, que registra 49,3%, segundo pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026. A diferença de 1,4 ponto percentual está dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que configura empate técnico. O levantamento ouviu 2.032 pessoas entre 21 e 23 de outubro. Em 2022, a última pesquisa do instituto antes do segundo turno apresentou números próximos ao resultado oficial da eleição presidencial.
Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial de 2026, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada em outubro. O levantamento atribui 50,7% dos votos válidos a Flávio e 49,3% a Lula, uma diferença de 1,4 ponto percentual.
A vantagem, porém, está dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais da pesquisa. Por isso, o resultado configura empate técnico entre os dois candidatos.
Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, contra 45% de Lula. Brancos e nulos somam 5,8%, enquanto 2,9% não souberam responder.
Quando são considerados apenas os votos válidos, excluídos brancos, nulos e indecisos, Flávio aparece com 50,7%, ante 49,3% do presidente.
Na última pesquisa CNT/MDA antes do segundo turno de 2022, divulgada em 29 de outubro, Lula tinha 51,1% dos votos válidos, enquanto Jair Bolsonaro aparecia com 48,9%. A diferença estimada era de 2,2 pontos percentuais.
O resultado oficial ficou próximo dos números do levantamento. Lula venceu a eleição com 50,90% dos votos válidos, contra 49,10% de Bolsonaro, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A distância final entre os dois foi de 1,8 ponto percentual.
Assim, a pesquisa de 2022 ficou a 0,2 ponto percentual do resultado final de cada candidato. Na disputa projetada para 2026, a diferença entre Flávio e Lula também é estreita, mas a vantagem numérica aparece do lado oposto.
A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião ouviu 2.032 pessoas em 140 municípios, entre 21 e 23 de outubro de 2026. O levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.
Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno, com 50,7% dos votos válidos, contra 49,3% do presidente. A diferença é de 1,4 ponto percentual, dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que caracteriza empate técnico.
Sim. Segundo a pesquisa CNT/MDA de outubro de 2026, a diferença entre os dois candidatos é de 1,4 ponto percentual nos votos válidos. Como o levantamento tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, os resultados configuram empate técnico.
Na pesquisa estimulada, Flávio Bolsonaro tem 46,3% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Brancos e nulos somam 5,8%, e 2,9% dos entrevistados não souberam responder. Considerando apenas os votos válidos, os percentuais são de 50,7% para Flávio e 49,3% para Lula.
Os votos válidos consideram apenas as intenções de voto atribuídas aos candidatos, excluindo respostas de voto branco, nulo e indecisos. Esse cálculo permite comparar os percentuais da pesquisa com o critério utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado de uma eleição presidencial.
A última pesquisa CNT/MDA antes do segundo turno de 2022 apontou Lula com 51,1% dos votos válidos e Jair Bolsonaro com 48,9%. No resultado oficial, Lula obteve 50,90%, contra 49,10% de Bolsonaro. A diferença entre os percentuais estimados e os resultados finais foi de 0,2 ponto percentual para cada candidato.
A pesquisa tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento entrevistou 2.032 pessoas em 140 municípios brasileiros, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2026.
A 173ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião foi realizada entre 21 e 23 de outubro de 2026 e divulgada em outubro. O levantamento apresenta uma simulação de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula e retrata as intenções de voto dos entrevistados no período de coleta, sem representar uma previsão do resultado eleitoral.