Mãe de Ana Clara acusa Flávio Bolsonaro de falta de empatia: 'Não tive respostas'

RESUMO ＋ Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, menina de 5 anos morta durante uma operação policial no Rio de Janeiro, em 2021, acusou Flávio Bolsonaro de falta de empatia após o debate presidencial. O senador confundiu o nome da mãe com o da filha e defendeu a inocência do policial militar acusado pelo crime, alegando que houve troca de tiros. Cristiane contestou a versão e afirmou que a perícia da Polícia Civil descartou o confronto. Ela também criticou a atuação do candidato no processo e disse que o júri, adiado duas vezes em 2026, foi remarcado para 5 de maio de 2027.

Cristiane Gomes da Silva, mãe de Ana Clara Gomes Machado, menina de 5 anos morta durante uma operação policial no Rio de Janeiro, em 2021, acusou o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) de falta de empatia durante o debate presidencial realizado na sexta-feira, 23. Após o confronto entre os candidatos, ela afirmou que Flávio não respondeu aos questionamentos sobre sua atuação em defesa do policial militar acusado de matar a criança.

“Não teve resposta. Eu não tive resposta qualquer. Ele não respondeu porque ele defendeu a soltura do assassino da minha filha”, declarou Cristiane.

A mãe também contestou a versão apresentada pelo senador sobre as circunstâncias da morte da menina e afirmou que a perícia da Polícia Civil constatou que não houve troca de tiros no local.

Confusão de nomes e discussão sobre a morte da menina

Durante a discussão sobre segurança pública, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou Flávio sobre sua atuação no caso. Ao se dirigir a Cristiane, o senador confundiu o nome da mãe com o da criança e lamentou a morte de Ana Clara. A mulher reagiu imediatamente: “ela morreu!”.

Ao defender sua posição, Flávio afirmou acreditar na inocência do policial militar e disse que a morte ocorreu durante uma troca de tiros em uma comunidade marcada pela presença do tráfico de drogas. Cristiane, porém, acusou o candidato de reproduzir a versão apresentada pelo agente no dia do episódio.

“Ele inventou um confronto ali como o policial inventou no dia. Ele nem sabe da história”, afirmou a mãe. Segundo ela, o policial subiu atirando e atingiu a menina dentro de casa, próximo à porta. Cristiane acrescentou que, de acordo com a perícia, não havia outras pessoas no local que justificassem a alegação de confronto.

“Um policial subiu atirando. Subiu e alvejou a minha filha dentro de casa, é na porta de casa. Atirando a esmo. Não tinha ninguém, foi comprovado isso na perícia”, disse.

Mãe critica adiamentos do júri e cobra empatia

Cristiane também criticou a atuação de Flávio no processo judicial e afirmou que o senador teria contribuído para impedir a realização do júri. “Ele assinou só para poder o júri não acontecer. Foi isso que ele tentou fazer”, declarou.

Lula também mencionou, durante o debate, o adiamento de um julgamento relacionado ao caso, que estava previsto para 21 de outubro. Segundo Cristiane, o júri foi adiado duas vezes somente em 2026 e está remarcado para 5 de maio de 2027.

Ao final, a mãe de Ana Clara voltou a criticar a postura do candidato e cobrou empatia diante da perda da filha. “Ele não teve nenhum pingo de empatia, porque ele como pai ele tinha que ter empatia. Ele é um monstro, assim como o assassino que matou minha filha”, afirmou.