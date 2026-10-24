Após debate na Globo, Lula e Flávio Bolsonaro encerram campanhas nos maiores colégios eleitorais

RESUMO ＋ O presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) encerram suas campanhas neste sábado, 24, com atos em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os dois candidatos disputam o segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, em um cenário de disputa acirrada apontado pelas últimas pesquisas eleitorais. Lula aposta na mobilização nas duas maiores cidades do país, enquanto Flávio concentra suas agendas em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerram suas campanhas neste sábado, 24, com atos nas capitais que estão entre os maiores colégios eleitorais do país.

Na noite de sexta-feira, 23, os dois participaram do debate da TV Globo.

A votação do segundo turno das eleições presidenciais acontece neste domingo, 25, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. As últimas pesquisas eleitorais mostram uma disputa acirrada entre os dois candidatos, com diferenças pequenas nas intenções de voto e cenários de empate técnico.

Na reta final, os dois candidatos apostam na mobilização de apoiadores nas ruas para conquistar os últimos votos e convencer eleitores indecisos.

No sábado, Lula terá uma agenda de mobilização nas duas maiores cidades do país para encerrar sua campanha.

Pela manhã, participará de uma caminhada em Copacabana, no Rio de Janeiro. Depois, seguirá para São Paulo, onde encerrará a campanha com um ato na Avenida Paulista.

A campanha petista foca nas duas capitais mais populosas do país, que concentram milhões de eleitores, para tentar uma virada na disputa. Na capital paulista, Lula venceu no primeiro turno, mas busca aumentar a vantagem.

Durante a semana, a militância petista realizou campanha em estações de trem e metrô da cidade para tentar convencer indecisos e quem não foi votar no primeiro turno.

No domingo, 25, o presidente votará em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e permanecerá em São Paulo para acompanhar a apuração dos votos.

No sábado, Flávio deverá participar de atos de campanha em Belo Horizonte, em Minas Gerais, antes de seguir para o Rio de Janeiro.

Na capital mineira, o senador reunirá apoiadores na Praça da Liberdade, na região da Savassi, no chamado Bloco do 22, organizado pelo deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL).

Já no Rio, reduto bolsonarista, Flávio fará um ato na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, também em uma programação do Bloco do 22.

A ideia da campanha é demonstrar força com a militância nas ruas. Diferentemente do primeiro turno, quando Flávio visitou São Paulo no último dia de campanha, o senador foca em Minas Gerais, estado-chave em eleições anteriores, e no Rio de Janeiro, onde teve larga vantagem sobre Lula.

No domingo, o senador votará na capital fluminense e viajará em seguida para Brasília, onde pretende acompanhar a apuração.

Há a expectativa de que ele esteja acompanhado do governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), um de seus principais aliados.

Perguntas frequentes

Quando será o segundo turno das eleições 2026? ＋ O segundo turno das eleições presidenciais será realizado neste domingo, 25 de outubro, das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Onde Lula fará os últimos atos de campanha? ＋ Lula participará de uma caminhada em Copacabana, no Rio de Janeiro, pela manhã, e encerrará sua campanha com um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado, 24.

Onde Flávio Bolsonaro encerrará sua campanha? ＋ Flávio Bolsonaro participará de atos em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, e no Rio de Janeiro, na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, neste sábado, 24.

Onde Lula e Flávio Bolsonaro votarão no segundo turno? ＋ Lula votará em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e acompanhará a apuração em São Paulo. Flávio Bolsonaro votará no Rio de Janeiro e seguirá para Brasília, onde pretende acompanhar a contagem dos votos.