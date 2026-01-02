Bolsa Família 2026: Caixa começa a pagar em 19 de janeiro; veja calendário

O primeiro pagamento do Bolsa Família de janeiro de 2026 será feito no dia 19, com depósito direto na conta dos beneficiários na Caixa Econômica Federal. Os repasses seguem o número final do Número de Identificação Social (NIS) e acontecem ao longo dos últimos 10 dias úteis do mês, começando por quem tem NIS final 1, de acordo com calendário de pegamento reém-divulgado pelo banco.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600 por família. Além disso, há pagamentos extras: R$ 150 para cada criança de até seis anos, R$ 50 para cada criança ou adolescente entre sete e 18 anos incompletos e também para gestantes.

Segundo o governo federal, esses adicionais servem para garantir que nenhuma família receba menos de R$ 600.

Depois que o dinheiro cair na conta, o beneficiário pode sacar o valor em até 120 dias. O saque pode ser feito em caixas eletrônicos, lotéricas e agências da Caixa. Quem preferir também pode usar o dinheiro de forma digital pelo aplicativo Caixa Tem, sem precisar ir ao banco.

Confira o calendário do Bolsa Família para janeiro de 2026:

Final do NIS: 1 - pagamento em 19/1

Final do NIS: 2 - pagamento em 20/1

Final do NIS: 3 - pagamento em 21/1

Final do NIS: 4 - pagamento em 22/1

Final do NIS: 5 - pagamento em 23/1

Final do NIS: 6 - pagamento em 26/1

Final do NIS: 7 - pagamento em 27/1

Final do NIS: 8 - pagamento em 28/1

Final do NIS: 9 - pagamento em 29/1

Final do NIS: 0 - pagamento em 30/1

Calendário do Bolsa Família de 2026, veja as datas

Fevereiro: de 12/2 a 27/2;

Março: de 18/3 a 31/3;

Abril: de 16/4 a 30/4;

Maio: de 18/5 a 29/5;

Junho: de 17/6 a 30/6;

Julho: de 20/7 a 31/7;

Agosto: de 18/8 a 31/8;

Setembro: de 17/9 a 30/9;

Outubro: de 19/10 a 30/10;

Novembro: de 16/11 a 30/11;

Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Quem pode receber o Bolsa Família?

A principal regra para receber o benefício é ter renda mensal familiar de até R$ 218 por pessoa da casa. Para se enquadrar do programa, é preciso somar a renda total e dividir pelo número de pessoas. Caso o valor fique abaixo dos R$ 218, a família está elegível ao Bolsa Família.

Por exemplo, se um integrante da família recebe um salário mínimo (R$ 1.518), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 216,85. Como está abaixo do limite de R$ 218, ela tem direito a ingressar no programa social.

Os beneficiários também precisam:

Manter crianças e adolescentes na escola

Fazer o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes)

Manter as carteiras de vacinação atualizadas INSS exige biometria para novos pedidos de aposentadoria a partir desta sexta

Onde se cadastrar?

Para se tornar beneficiário, é preciso se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico), que garante a inclusão de famílias de baixa renda em programas sociais do governo federal. A inscrição pode ser feita nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

Estar no Cadastro Único, porém, não significa a entrada automática no Bolsa Família. O cadastro é pré-requisito para que a inscrição seja avaliada.

Como sacar o Bolsa Família?

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para realizar o saque.