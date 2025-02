Fies 2025: inscrições começam hoje; saiba como participar

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) inicia nesta terça-feira, 4, as inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre de 2025. Os interessados terão até 7 de fevereiro para se candidatar a uma das 67 mil vagas disponíveis nesta etapa.

Metade das oportunidades será destinada ao Fies Social, modalidade que oferece financiamento integral para estudantes de baixa renda inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e cuja renda familiar per capita não ultrapasse meio salário mínimo.

O que é o Fies e como ele funciona?

Criado pelo governo federal, o Fies possibilita que estudantes cursem o ensino superior em universidades privadas por meio de um financiamento subsidiado. A instituição de ensino deve ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e atuar em conformidade com políticas públicas educacionais.

O programa permite que o estudante inicie a graduação sem pagar mensalidades imediatamente, já que o governo cobre os custos junto à faculdade durante o curso. O reembolso do financiamento ocorre apenas após um período determinado e com juros reduzidos.

Quem pode se inscrever no Fies?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, através do Fies Seleção, disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC).

Para concorrer ao financiamento, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

Ter renda per capita de até três salários mínimos ;

; Ter feito o Enem a partir de 2010 , com pontuação mínima de 450 pontos e sem ter zerado a redação;

, com pontuação mínima de e sem ter zerado a redação; Não ser treineiro no Enem (candidatos que fizeram a prova apenas para experiência);

no Enem (candidatos que fizeram a prova apenas para experiência); Estar cadastrado no CadÚnico até 11 de janeiro de 2025 para se qualificar ao Fies Social, que cobre 100% dos encargos educacionais.

A seleção leva em conta a nota do Enem, e estudantes que já iniciaram uma graduação, mas não concluíram, terão prioridade na classificação.

Como se inscrever no Fies?

Passo a passo para se inscrever no Fies

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Fies Seleção, disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC). Veja o passo a passo:

Acesse o Portal Único do MEC ( acessounico .mec .gov .br ); Clique em "Fies" e selecione a opção para se inscrever no processo seletivo; Faça login com sua conta Gov.br ou crie uma, caso ainda não tenha; Preencha as informações solicitadas, como CPF, dados pessoais e de contato; Informe os detalhes sobre sua renda familiar per capita e confirme se atende aos critérios do programa; Escolha até três opções de cursos e instituições de ensino disponíveis na sua região; Revise os dados e finalize a inscrição.

Após a inscrição, o sistema considerará as notas do Enem como critério de classificação.

Quando sai o resultado do Fies?