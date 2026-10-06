Campanha de Lula usa 'medo' contra Flávio e dirá que ele não vai aumentar salário mínimo se eleito

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai expandir seu núcleo de coordenação com aliados de campanhas vitoriosas no primeiro turno e vai adotar a estratégia de fomentar o medo da eleição de Flávio Bolsonaro, principalmente na área econômica.

A diretriz, que lembra campanhas presidenciais anteriores do PT, foi abordada em uma reunião na noite desta segunda-feira, 5, do presidente Lula com governadores e senadores aliados eleitos na véspera, bem como candidatos que foram apoiados pelo petista, mas foram derrotados.

De acordo com aliados que participaram do encontro, ficou decidido que é preciso aumentar a presença de Lula nas redes, considerado um ponto fraco da campanha, e que é preciso agir para mostrar que as propostas de Flávio Bolsonaro prejudicariam os mais pobres.

A ideia lembra, por exemplo, a campanha petista de 2014, que associava a proposta de autonomia do Banco Central de Marina Silva, à época no PSB, à carestia. Outras campanhas do PT, sobretudo a de 2006, associaram a possível eleição de rivais ao fim de políticas como o Bolsa Família.

Uma das estratégias é repetir em discursos, postagens e peças publicitárias que Flávio não vai reajustar o salário mínimo se for eleito, citando que durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro não houve aumento real do salário mínimo.

6x1 e salário mínimo

O papel da escala 6x1 na campanha também deve aumentar, mas Lula e aliados vão buscar contrapor a proposta, que garante ao menos duas folgas por semana, com a proposta defendida por Flávio, que estipula o pagamento do trabalhador por hora trabalhada por meio de uma negociação individual.

A campanha de Lula vai afirmar que, na prática, a proposta defendida por Flávio vai permitir que o trabalhador ganhe menos e trabalhe mais, inclusive sem garantia de folgas mínimas na semana.

A proposta, protocolada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio, permitiria um pagamento proporcional de férias e 13º salário, que poderia ser inferior ao salário hoje pago ao trabalhador pela jornada de 44 horas semanais.

Outro ponto que deve ser levado à campanha é a desvinculação dos benefícios da Previdência Social ao salário mínimo, o que permitiria o pagamento de benefícios em valores inferiores. A pauta chegou a ser defendida pelo ex-ministro da Economia do governo de Jair Bolsonaro Paulo Guedes, mas não consta do programa de governo de Flávio.

Já fora da área econômica, a campanha quer associar Flávio Bolsonaro à política negacionista e errante do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. A ideia é afirmar que, caso eleito, o bolsonarista vai acabar com programas como o Farmácia Popular, programa do governo que distribui gratuitamente medicamentos para o tratamento de hipertensão, diabetes, colesterol alto, asma, osteoporose, mal de Parkinson, entre outras doenças.

"O Brasil quer correr o risco de eternizar a jornada 6x1, não ter mais reajuste do salário mínimo e do Bolsa Família, de acabar com o Farmácia Popular e o SUS?", questionou o presidente do PT, Edinho Silva, nesta terça-feira.

Relação com o crime

Outro ponto que deve ser enfatizado pela campanha de Lula são as conexões de Flávio Bolsonaro e outros membros de sua família com milícias, a exemplo da proposta do bolsonarista, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, em 2005, de conceder uma medalha a Adriano da Nóbrega, miliciano morto em 2020.

A ideia é mostrar que Flávio Bolsonaro não teria condições de implementar uma política de combate ao crime organizado.

"Alguém que condecora miliciano, inclusive envolvido na morte de Marielle Franco, não pode falar em segurança pública. Quem tem condições de oferecer um projeto, um programa de segurança pública ao povo brasileiro, é o presidente Lula", disse Edinho após reunião.