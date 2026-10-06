Quatro candidatos a governo ficaram a menos de 1% de vencer no 1º turno; veja quais

Quatro candidatos a governador ficaram a menos de um ponto percentual de vencer no primeiro turno das eleições de 2026. Celina Leão (PP), no Distrito Federal; Mailza Assis (PP), no Acre; Lorenzo Pazolini (Republicanos), no Espírito Santo; e Douglas Ruas (PL), no Rio de Janeiro, terminaram a votação com mais de 49% dos votos válidos, mas terão de disputar o segundo turno em 25 de outubro.

Os quatro casos ocorreram entre os sete governos estaduais que não foram definidos no primeiro turno. Amazonas, Rio Grande do Norte e Tocantins também terão nova votação, mas os candidatos que lideraram essas disputas ficaram mais de um ponto percentual abaixo dos 50%.

Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Celina Leão ficou a apenas 0,07 ponto da vitória

No Distrito Federal, Celina Leão (PP) foi a candidata que mais se aproximou de uma vitória no primeiro turno.

A atual governadora recebeu 49,93% dos votos válidos. Faltaram apenas 0,07 ponto percentual para alcançar os 50% necessários para evitar uma segunda votação.

Celina disputará o segundo turno contra Leandro Grass (PT), que teve 34,47%.

Mailza Assis ficou a 0,24 ponto

No Acre, Mailza Assis (PP) também esteve muito próxima de encerrar a disputa no primeiro turno.

A atual governadora recebeu 49,76% dos votos válidos, ficando a 0,24 ponto percentual dos 50%.

Ela enfrentará Alan Rick (Republicanos), que terminou o primeiro turno com 32,27%.

Pazolini teve 49,65% no Espírito Santo

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu 49,65% dos votos válidos.

O ex-prefeito de Vitória ficou a 0,35 ponto percentual da maioria necessária para ser eleito no primeiro turno.

Pazolini disputará a segunda votação contra Ricardo Ferraço (MDB), que teve 34,06%.

Douglas Ruas ficou a 0,73 ponto no Rio

No Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) terminou o primeiro turno com 49,27% dos votos válidos. A diferença para os 50% foi de 0,73 ponto percentual.

Ruas terá Eduardo Paes (PSD) como adversário no segundo turno. O ex-prefeito do Rio de Janeiro recebeu 42,76% dos votos.

Outros três estados também terão segundo turno

Os quatro casos acima são os únicos em que o candidato mais votado ficou a menos de um ponto dos 50%. Mas outras três disputas para governador também serão decididas em 25 de outubro.

No Amazonas, Omar Aziz (PSD) liderou com 40,57% e enfrentará Professora Maria do Carmo (PL), que teve 24,57%.

No Rio Grande do Norte, Allyson Bezerra (União) ficou em primeiro, com 36,94%, seguido por Cadu de Lula (PT), com 36,16%. Apesar da pequena diferença entre os dois, ambos ficaram a mais de 13 pontos dos 50%.

No Tocantins, Professora Dorinha (União) recebeu 45,52% e disputará o segundo turno contra Vicentinho Júnior (PSDB), que teve 43,64%.

Assim, Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins ainda definirão seus governadores no segundo turno.

Veja os governadores que foram eleitos no 1º turno.

Segundo turno será em 25 de outubro

A segunda votação para os governos estaduais será realizada em 25 de outubro, mesma data do segundo turno da eleição presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os eleitores das sete unidades da federação voltarão às urnas para escolher entre os dois candidatos mais votados no primeiro turno.