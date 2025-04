Felipe Neto anuncia pré-candidatura à presidência do Brasil; veja o vídeo

O youtuber Felipe Neto anunciou nesta quinta-feira, 3, sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições de 2026. O comunicado, feito por meio de um vídeo em suas redes sociais, despertou grande curiosidade entre seus milhões de fãs.

No início da gravação, o empresário explicou que se afastou do debate de temas políticos para aprofundar seu entendimento sobre os principais desafios que o país enfrenta.

“Eu precisava ter um olhar de fora. Como em toda a minha carreira, baseio minhas opiniões no domínio da informação e no meu maior anseio de ser um guardião da verdade”, disse Felipe Neto no vídeo.

E acrescentou: “Quero ser presidente porque, embora seja um homem de fora da política, possuo a maior arma do nosso tempo: o uso das redes".

Além da candidatura, Felipe Neto revelou o lançamento de uma nova rede social e garantiu que, em breve, trará mais detalhes sobre seus novos projetos. "A verdade sobre esse ponto é que todas as plataformas têm acesso aos nossos gostos e interesses, ideologias. Então, por que não usar a dependências das redes a favor do povo? Estou lançando uma nova rede social, o 'Nova Fala'”.

Veja o vídeo a seguir

Qual é o cenário eleitoral para 2026

As pesquisas para a eleição presidencial de 2026 divulgadas ao longo de março indicaram cenários diferentes principalmente com relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e sua chance de reeleição, caso se confirme candidato para um quarto mandado. Os estudos, por outro lado, mostram que o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda mantém apoio significativo entre o eleitorado em oposição a Lula, apesar de inelegível por decisão da Justiça Eleitoral e sob investigação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o instituto Futura Inteligência, empresa da Apex Partners, se a eleição já fosse realizada, o petista lideraria em apenas um dos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado. A pesquisa foi divulgada no dia 26 de março e ouviu 1.000 pessoas, por entrevista telefônica, entre os dias 19 e 22 de março. O índice de confiança é de 95%.

Cenários de 1º Turno

Cenário 1

Jair Bolsonaro: 41,9%

Lula: 31,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 9,6%

Ratinho Junior: 6,7%

Ronaldo Caiado: 6,0%

NS/NR/Indeciso: 4,0%

Cenário 2

Michele Bolsonaro: 35,3%

Lula: 29,9%

Ratinho Junior: 12,4%

Ninguém/Branco/Nulo: 11,2%

Ronaldo Caiado: 7,8%

NS/NR/Indeciso: 3,4%

Cenário 3

Lula: 31,0%

Tarcísio de Freitas: 24,3%

Ninguém/Branco/Nulo: 15,3%

Ratinho Junior: 15,1%

Ronaldo Caiado: 9,0%

NS/NR/Indeciso: 5,3%

Cenário 4

Jair Bolsonaro: 41,9%

Geraldo Alckmin: 23,5%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,1%

Ratinho Junior: 9,7%

Ronaldo Caiado: 7,0%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 5

Michele Bolsonaro: 37,2%

Geraldo Alckmin: 23,7%

Ninguém/Branco/Nulo: 14,0%

Ratinho Junior: 12,9%

Ronaldo Caiado: 8,3%

NS/NR/Indeciso: 3,8%

Cenário 6

Geraldo Alckmin: 26%

Tarcísio de Freitas: 24,6%

Ninguém/Branco/Nulo: 18,7%

Ratinho Junior: 16,0%

Ronaldo Caiado: 9,8%

NS/NR/Indeciso: 4,9%

Já o levantamento da AtlasIntel/Bloomberg apontou que o presidente vence em todos os cenários de primeiro turno. Como potenciais adversários de Lula nem um primeiro turno de 2026 aparecem os nomes de Bolsonaro, Tarcísio, Caiado e Eduardo Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima, Eduardo Leite (PSDB), Simone Tebet (MDB), Marina Silva (Rede) e Pablo Marçal (PRTB).

A pesquisa ouviu 5.710 brasileiros adultos entre os dias 24 e 27 de fevereiro. Os entrevistados são recrutados aleatoriamente ao navegarem pela internet e procedimentos estatísticos calibram a representatividade da amostra posteriormente. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro, de um ponto percentual para mais ou para menos. A pesquisa foi divulgada no dia 7 de março. Veja:

Intenção de voto no 1º Turno

Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para presidente?